ΑΕΚ – Άρης: Το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι της «OPAP Arena» για τη Super League

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στην «OPAP Arena», με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Η «Ένωση», η οποία θα βρει για πρώτη φορά απέναντι της έναν από τους πιο αγαπητούς προπονητές της ιστορίας της, τον Μανόλο Χιμένεθ, θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί, παραμένοντας κοντά στην κορυφή.

Οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης, από την πλευρά τους, θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς δεν έχουν γευτεί τη χαρά ενός «τρίποντου» τις τελευταίες έξι αγωνιστικές.

Μετά τη νίκη (2-1) του Άρη για τα playoffs της σεζόν 2021-22, η ΑΕΚ έχει επικρατήσει σε πέντε διαδοχικά παιχνίδια στην έδρα της και μάλιστα χωρίς να δεχθεί ούτε τέρμα στα τέσσερα από αυτά. Ενδιάμεσα υπάρχουν και δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας, όπου σημειώθηκε μία νίκη της ΑΕΚ και μια λευκή ισοπαλία.

Συνολικά, στις αναμετρήσεις τους και στις δύο έδρες για το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ μετρά οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες σε ένα αήττητο σερί δέκα αγώνων που ξεκίνησε μετά την επικράτηση (3-2) του Άρη στις 14 Μαΐου 2022, στη Θεσσαλονίκη.

