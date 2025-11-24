ΑΕΚ – Άρης: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League

Ο Ζίνι επέστρεψε μετά από 67 ημέρες και με ωραία κεφαλιά έδωσε τη νίκη (1-0) στην ΑΕΚ, η οποία ήταν σαφώς ανώτερη, αλλά τα… χρειάστηκε για να λυγίσει τον Άρη.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν καλύτεροι, αλλά ζορίστηκαν αρκετά για να κάμψουν την αντίσταση του Άρη. Στο τέλος αυτό που μετράει, βέβαια, είναι ότι βρήκαν τον τρόπο να πάρουν τη νίκη, η οποία τους διατηρεί σε κοντινή απόσταση από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Λυτρωτής για την ΑΕΚ ήταν ο Ζίνι, ο οποίος είχε να αγωνιστεί από τις 17 Σεπτεμβρίου (σ.σ. στον αγώνα με το Αιγάλεω για το Κύπελλο) με ωραία κεφαλιά πέτυχε το «χρυσό» τέρμα στο 77ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την πανέμορφη σέντρα του Πέτρου Μάνταλου.

Ο Αγκολέζος επιθετικός, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, σήκωσε τη φανέλα του Πιερό, ο οποίος επέστρεψε τραυματίας από τους αγώνες με την Αϊτή.

Τα highlights του ΑΕΚ - Άρης

