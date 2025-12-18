Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος «Τα Χριστούγεννα γίνονται η εορτή του αληθινού ανθρώπου»

«Ας στρέψουμε την σκέψη μας στο Βρέφος Της Βηθλεέμ», πρόσθεσε ο Αρχιεπίσκοπος 

Ο Αρχιεπισκοπος Αθηνων Ιερωνυμος

«Ας στρέψουμε την σκέψη μας στο Βρέφος Της Βηθλεέμ», ανέφερε, μεταξύ άλλων ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος στο μήνυμά του για την εορτή των Χριστουγέννων.

«Είναι ο Χριστός ως ο αληθής άνθρωπος, Αυτός που μυστηριακά προσφερόμενος γίνεται για τον καθένα "άλλος αυτός", είναι ακριβώς ο Χριστός που γίνεται θεμέλιο της συνείδησης. Και είναι η ζωντανή συνείδηση που κάνει τη ζωή μας ανθρώπινη, η μόνη ανάσα που μας κάνει διαφορετικούς από τις σύγχρονες μηχανές και τους αλγορίθμους που θέλουν να μας μοιάσουν», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Ολόκληρο το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου:

«Αδελφοί μου και τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά,

"ο Λόγος σαρξ εγένετο· και η Παρθένος έτεκε, Θεόν ενανθρωπήσαντα"

Μια καινούρια ανθρωπότητα προέβαλε μέσα από το ευτελές Σπήλαιο και τα ταπεινά σπάργανα της Βηθλεέμ. Ο άνθρωπος γνώρισε την αλήθεια του· "τον αληθινόν άνθρωπον…έδειξεν ο Σωτήρ». Η αλήθεια αυτή συχνά αποτυπώθηκε στον αξιακό ορίζοντα του κόσμου μας, συνειδητά ή ανεπίγνωστα, με αναφορά στη θεϊκή πηγή ή με μορφή εκκοσμικευμένη. Οι αντιφάσεις είναι παρούσες στην Ιστορία και το πολύμορφο ψεύδος, κάποτε πολύ επώδυνο, συχνά φαίνεται να κυριαρχεί. Ο λόγος για την ανθρώπινη αλλοτρίωση γίνεται δυστυχώς κοινότοπος.

Ζούμε σε μια τέτοια σύνθετη πραγματικότητα με πλήθος προκλήσεων να μας κατακλύζουν, με αρνητικές και απειλητικές συνθήκες από τη μια, με ωραίες προσδοκίες από την άλλη. Αναδύονται ερωτήματα για τον άνθρωπο και, κορυφαίο, γεμάτο ένταση και πάλι το ερώτημα: Ποιος είναι ο άνθρωπος;

Ας στρέψουμε την σκέψη μας στο Βρέφος Της Βηθλεέμ. Σε Αυτόν που είναι το αρχέτυπο του ανθρώπου και εισέρχεται στην Ιστορία. Τι έχει να μας πει;

Είναι Αυτός που μας θυμίζει πάντα την αγγελική δοξολογία, την οποία δέχθηκε ως πηγή της ειρήνης, και ως "επί γης ειρήνη" θέλουμε να φθάσει στις εσχατιές της ανθρωπότητας.

Είναι η εκούσια εσχάτη πτωχεία του Θείου Βρέφους, αυτή που ενέπνευσε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στην πορεία του χρόνου να φθάσουν κάποτε ως και το μαρτύριο. Ριζική απάντηση στη θέληση για δύναμη που ταλανίζει τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Είναι ο Θεάνθρωπος, ο "εις εαυτόν ανακεφαλαιώσας τα πάντα",

"εν ω ουκ έστι διαίρεσις", Αυτός που εκπληρώνει τον βαθύ πόθο της ύπαρξης για ενότητα των πάντων. Στην ενότητα του Χριστού δεν υπάρχει σύγχυση, δεν χάνεται ο πλούτος των προσωπικών διαφορετικών δεξιοτήτων. Δεν χάνεται ο πλούτος των φυσικών διαφορών και ανομοιοτήτων, δεν χάνεται η ομορφιά του φύλου, της ιερής δύναμης για νέα ζωή.

Είναι ο Χριστός ως ο αληθής άνθρωπος, Αυτός που μυστηριακά προσφερόμενος γίνεται για τον καθένα «άλλος αυτός», είναι ακριβώς ο Χριστός που γίνεται θεμέλιο της συνείδησης. Και είναι η ζωντανή συνείδηση που κάνει τη ζωή μας ανθρώπινη, η μόνη ανάσα που μας κάνει διαφορετικούς από τις σύγχρονες μηχανές και τους αλγορίθμους που θέλουν να μας μοιάσουν.

Αδελφοί μου και τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά,

Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού γίνεται και εορτή του αληθινού ανθρώπου. Ο Χριστός, που ως ίσος προήλθε τοις βροτοίς εκουσίως, όπως ψάλλουμε στον Όρθρο της Εορτής, θεμελιώνει τον θεοκεντρικό ανθρωπισμό, που τόσο έχουμε ανάγκη. Το λέει πανηγυρικά η Παράδοσή μας· «οὐδὲν…ὅσον άνθρωπος ιερόν, ω και φύσεως εκοινώνησεν ο Θεός».

