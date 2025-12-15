Επιστολή Βαρθολομαίου προς τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας για την τρομοκρατική επίθεση στο Σύδνεϋ

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, με επιστολή του προς τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο, εκφράζει τη συμπάθεια και συμπαράσταση της Μητρός Εκκλησίας και του ιδίου προσωπικώς, για την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου 2025, στο Σύδνεϋ.

Ο Παναγιώτατος υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο «δέεται ἀκαταπαύστως ὑπέρ τῆς συναδελφώσεως ἀνθρώπων, λαῶν, θρησκειῶν καί πολιτισμῶν».

Αναλυτικά, το σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα αναφέρει:

«Ἱερώτατε,

Ἐκφράζομεν τῇ ὑμετέρᾳ ἀγαπητῇ Ἱερότητι τήν συμπάθειαν καί τήν συμπαράστασιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἡμῶν προσωπικῶς διά τήν πολύνεκρον τρομοκρατικήν ἐπίθεσιν ἐν τῇ ἔδρα ὑμῶν Sydney, καί εὐχόμεθα ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν προστατεύῃ τό εὐσεβές ποίμνιον ὑμῶν καί τόν στοργικόν ποιμενάρχην του ἀπό πάσης ὁρατῆς καί ἀοράτου ἐπιβουλῆς καί χαρίζηται εἰς τόν κόσμον ὅλον τήν εἰρήνην Αὐτοῦ τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον δέεται ἀκαταπαύστως ὑπέρ τῆς συναδελφώσεως ἀνθρώπων, λαῶν, θρησκειῶν καί πολιτισμῶν, στηρίζει δε καί συμμετέχει εἰς ὅλους τούς πρός τήν κατεύθυνσιν αὐτήν διμερεῖς καί πολυμερεῖς διαλόγους ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου.

Καλά Χριστούγεννα, φίλτατε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ!».

