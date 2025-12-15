Στις εκκλησίες κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ - Ενημερώνουν τους ηλικιωμένους για τις απάτες

Μια νέα δράση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα ξεκίνησε η Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την προστασία των ηλικιωμένων από τις ολοένα αυξανόμενες τηλεφωνικές και δια ζώσης απάτες.

Η πρεμιέρα της δράσης πραγματοποιήθηκε μόλις πριν από λίγες ώρες από την Ασφάλεια Εξαρχείων, όταν ειδικό κλιμάκιο επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, προσεγγίζοντας ηλικιωμένους πολίτες.

Οι αστυνομικοί μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια και μίλησαν αναλυτικά για τις πιο συνηθισμένες μορφές εξαπάτησης, όπως αυτές από δήθεν ηλεκτρολόγους, συνεργεία της ΔΕΗ, ψευδοϋπαλλήλους υπηρεσιών, αλλά και τα γνωστά τηλεφωνήματα για δήθεν τροχαία ατυχήματα συγγενικών προσώπων.

Το φυλλάδιο που διανεμήθηκε —και το οποίο εξασφάλισε το newsbomb— περιγράφει με απλό και κατανοητό τρόπο τα «κόλπα» των επιτηδείων και δίνει σαφείς οδηγίες για το πώς μπορούν οι πολίτες να προστατευτούν.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η δράση στέφθηκε με επιτυχία από την πρώτη κιόλας ημέρα. Αρκετοί ηλικιωμένοι, βλέποντας την Αστυνομία μπροστά τους και νιώθοντας ασφάλεια και εμπιστοσύνη, προχώρησαν σε καταγγελίες περιστατικών απάτης, τα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαν δηλωθεί ποτέ. Θύματα που είχαν σιωπήσει, βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν.

Η ΕΛ.ΑΣ. όπως φαίνεται πλέον δεν περιμένει το έγκλημα να φτάσει στο Τμήμα, αλλά πηγαίνει η ίδια στον πολίτη.

Η δράση θα συνεχιστεί σε εκκλησίες, λαϊκές αγορές και άλλα σημεία όπου συγκεντρώνονται ηλικιωμένοι, με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και —κυρίως— την αποτροπή νέων θυμάτων.

Διαβάστε επίσης