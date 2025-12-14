ΗΠΑ: Καλοστημένη απάτη τους κόστισε τις οικονομίες μιας ζωής - Πίστευαν ότι βοηθούν τις αρχές

Θύματα καλοστημένης απάτης με δήθεν κυβερνητικούς πράκτορες βρέθηκαν ο Λάρι και η Μπάρμπαρα Κουκ, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από το Μέιν των ΗΠΑ. Μέσα σε μόλις έξι μήνες, έχασαν περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια δολάρια - τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής.

Οι ίδιοι πίστευαν ότι συνεργάζονταν με κυβερνητικές υπηρεσίες για να αποκαλύψουν ένα κύκλωμα απάτης. Στην πραγματικότητα, είχαν πέσει θύματα μιας εξαιρετικά οργανωμένης απάτης, η οποία συνεχίζει να τους στοιχειώνει μέχρι σήμερα, τόσο φορολογικά όσο και ασφαλιστικά.

Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα

Ήταν 21 Σεπτεμβρίου 2023, όταν η 82χρονη Μπάρμπαρα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα στο κινητό της, ενώ ψώνιζε με τον σύζυγό της σε κατάστημα Walmart. Ο καλών ισχυρίστηκε ότι τηλεφωνούσε από την Amazon, για ύποπτες αγορές στο όνομα του Λάρι Κουκ και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισής του.

Μπάρμπαρα και Λάρι Κουκ

Το τηλεφώνημα δεν φάνηκε αρχικά ύποπτο: η Μπάρμπαρα αντιμετώπιζε όντως πρόβλημα με τον λογαριασμό της στην Amazon εκείνη την περίοδο. Όταν ο καλών ανέφερε συγκεκριμένες συναλλαγές από διαφορετικές πολιτείες και χώρες, ο Λάρι πήρε το τηλέφωνο.

«Βοηθάτε την κυβέρνηση»

Λίγο αργότερα, νέοι καλούντες εμφανίστηκαν: δήθεν στελέχη της τράπεζας TD Bank και στη συνέχεια εκπρόσωποι της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC). Του είπαν ότι ήταν στόχος έρευνας για ξέπλυμα χρήματος, αλλά μπορούσε να αποφύγει τις συνέπειες αν συνεργαζόταν μυστικά με τις αρχές.

Του ζήτησαν να μεταφέρει τα χρήματά του σε «δοκιμαστικούς λογαριασμούς» για να εντοπιστούν οι εγκληματίες, υποσχόμενοι ότι όλα θα του επιστραφούν με τόκο. Μάλιστα, του έστειλαν και έγγραφα με λογότυπα του υπουργείου Οικονομικών, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους.

Bitcoin, χρυσός και απόλυτος έλεγχος

Οι απατεώνες, που εμφανίζονταν ως κυβερνητικοί πράκτορες, καθοδηγούσαν τον Λάρι βήμα προς βήμα. Τον έστελναν σε ΑΤΜ Bitcoin σε διάφορες πολιτείες, του ζητούσαν να τραβά φωτογραφίες των συναλλαγών και να στέλνει αποδείξεις μέσω WhatsApp.

Συνολικά, επισκέφθηκε περισσότερα από 30 Bitcoin ATM. Όταν τελείωσαν τα μετρητά, του ζήτησαν να αγοράσει χρυσά νομίσματα και ράβδους αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, τις οποίες παρέδιδε σε αγνώστους σε χώρους στάθμευσης.

Ράβδοι χρυσού σε συσκευασία, όπως αυτές που αγόρασε το ζευγάρι κατόπιν οδηγιών των απατεώνων στο πλαίσιο της απάτης

Οι απατεώνες γνώριζαν πού βρισκόταν ανά πάσα στιγμή. Αργότερα, το FBI εκτίμησε ότι το κινητό του είχε παραβιαστεί και παρακολουθούνταν.

Η αποκάλυψη και η κατάρρευση

Όταν ο Λάρι επέστρεψε από ταξίδι στην Κένυα τον Απρίλιο του 2024, η «κυβερνητική» εφαρμογή επικοινωνίας είχε εξαφανιστεί από το τηλέφωνό του. Οι κλήσεις σταμάτησαν. Τότε απευθύνθηκε στην FTC, όπου άκουσε τη φράση που επιβεβαίωσε τους φόβους του: «Κύριε Κουκ, δεν υπάρχει κανένας Ράιαν».

Το FBI επιβεβαίωσε την απάτη, αλλά τα χρήματα είχαν χαθεί.

Το δεύτερο χτύπημα: φόροι και Medicare

Η οικονομική καταστροφή δεν σταμάτησε εκεί. Τα χρήματα που αποσύρθηκαν από συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς θεωρήθηκαν φορολογητέο εισόδημα. Η εφορία αρχικά αρνήθηκε να αναγνωρίσει τη ζημιά ως έκπτωση, επικαλούμενη τη φορολογική νομοθεσία. Μετά από παρεμβάσεις, το IRS δέχτηκε μερική ελάφρυνση, αλλά το πρόβλημα παραμένει σε πολιτειακό επίπεδο.

Παράλληλα, το υψηλό εισόδημα που εμφανίστηκε στα χαρτιά εκείνη τη χρονιά είχε σοβαρές συνέπειες και στην ασφάλιση υγείας του ζευγαριού. Παρότι τα χρήματα χάθηκαν εξαιτίας απάτης, θεωρήθηκαν κανονικό εισόδημα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά οι μηνιαίες εισφορές τους στο πρόγραμμα Medicare.

Δεσμίδες μετρητών σε δολάρια, μέρος των χρημάτων που απέσυρε το ζευγάρι πιστεύοντας ότι συνεργάζεται με κρατικές αρχές

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έκριναν ότι, βάσει νόμου, τα ασφάλιστρα υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση το δηλωθέν εισόδημα προηγούμενων ετών και όχι με βάση το τι πραγματικά απέμεινε στον τραπεζικό λογαριασμό. Έτσι, ακόμη και μετά τις εξηγήσεις και τις επανειλημμένες προσφυγές του ζευγαριού, οι αυξήσεις παρέμειναν σε ισχύ.

Όπως τους εξηγήθηκε, δεν υπάρχει πρόβλεψη για εξαίρεση σε περιπτώσεις απάτης, γεγονός που προσέθεσε ένα ακόμη οικονομικό βάρος σε μια ήδη δραματική κατάσταση.

Ένα μήνυμα προς όλους

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν σήμερα, ο Λάρι και η Μπάρμπαρα Κουκ μιλούν δημόσια για να προειδοποιήσουν άλλους και ιδιαίτερα ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FTC, οι απάτες με δήθεν κυβερνητικούς ή επιχειρηματικούς εκπροσώπους πλήττουν δυσανάλογα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με μεγάλα χρηματικά ποσά και χρήση κρυπτονομισμάτων.

Το μήνυμα των αρχών είναι σαφές: Καμία κρατική υπηρεσία δεν ζητά χρήματα, μεταφορές σε Bitcoin, χρυσό ή απόλυτη μυστικότητα. Όπως λέει ο ίδιος ο Λάρι:

«Νόμιζα ότι έκανα το σωστό. Θέλω η ιστορία μας να βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο να μη ζήσει το ίδιο».

