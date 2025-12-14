ΗΠΑ: Καλοστημένη απάτη τους κόστισε τις οικονομίες μιας ζωής - Πίστευαν ότι βοηθούν τις αρχές

Η εμπιστοσύνη ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στις «αρχές» μετατράπηκε σε οικονομικό εφιάλτη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

ΗΠΑ: Καλοστημένη απάτη τους κόστισε τις οικονομίες μιας ζωής - Πίστευαν ότι βοηθούν τις αρχές

Η Μπάρμπαρα και ο Λάρι Κουκ

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θύματα καλοστημένης απάτης με δήθεν κυβερνητικούς πράκτορες βρέθηκαν ο Λάρι και η Μπάρμπαρα Κουκ, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από το Μέιν των ΗΠΑ. Μέσα σε μόλις έξι μήνες, έχασαν περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια δολάρια - τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής.

Οι ίδιοι πίστευαν ότι συνεργάζονταν με κυβερνητικές υπηρεσίες για να αποκαλύψουν ένα κύκλωμα απάτης. Στην πραγματικότητα, είχαν πέσει θύματα μιας εξαιρετικά οργανωμένης απάτης, η οποία συνεχίζει να τους στοιχειώνει μέχρι σήμερα, τόσο φορολογικά όσο και ασφαλιστικά.

Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα

Ήταν 21 Σεπτεμβρίου 2023, όταν η 82χρονη Μπάρμπαρα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα στο κινητό της, ενώ ψώνιζε με τον σύζυγό της σε κατάστημα Walmart. Ο καλών ισχυρίστηκε ότι τηλεφωνούσε από την Amazon, για ύποπτες αγορές στο όνομα του Λάρι Κουκ και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισής του.

3173df37ede8a781096e8d03debfb256111ebc9b.jpg

Μπάρμπαρα και Λάρι Κουκ

Το τηλεφώνημα δεν φάνηκε αρχικά ύποπτο: η Μπάρμπαρα αντιμετώπιζε όντως πρόβλημα με τον λογαριασμό της στην Amazon εκείνη την περίοδο. Όταν ο καλών ανέφερε συγκεκριμένες συναλλαγές από διαφορετικές πολιτείες και χώρες, ο Λάρι πήρε το τηλέφωνο.

«Βοηθάτε την κυβέρνηση»

Λίγο αργότερα, νέοι καλούντες εμφανίστηκαν: δήθεν στελέχη της τράπεζας TD Bank και στη συνέχεια εκπρόσωποι της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC). Του είπαν ότι ήταν στόχος έρευνας για ξέπλυμα χρήματος, αλλά μπορούσε να αποφύγει τις συνέπειες αν συνεργαζόταν μυστικά με τις αρχές.

scam3.jpg

Του ζήτησαν να μεταφέρει τα χρήματά του σε «δοκιμαστικούς λογαριασμούς» για να εντοπιστούν οι εγκληματίες, υποσχόμενοι ότι όλα θα του επιστραφούν με τόκο. Μάλιστα, του έστειλαν και έγγραφα με λογότυπα του υπουργείου Οικονομικών, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους.

Bitcoin, χρυσός και απόλυτος έλεγχος

Οι απατεώνες, που εμφανίζονταν ως κυβερνητικοί πράκτορες, καθοδηγούσαν τον Λάρι βήμα προς βήμα. Τον έστελναν σε ΑΤΜ Bitcoin σε διάφορες πολιτείες, του ζητούσαν να τραβά φωτογραφίες των συναλλαγών και να στέλνει αποδείξεις μέσω WhatsApp.

Συνολικά, επισκέφθηκε περισσότερα από 30 Bitcoin ATM. Όταν τελείωσαν τα μετρητά, του ζήτησαν να αγοράσει χρυσά νομίσματα και ράβδους αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, τις οποίες παρέδιδε σε αγνώστους σε χώρους στάθμευσης.

f064d060230d775cad18cf7adb76af602cb5db44.jpg

Ράβδοι χρυσού σε συσκευασία, όπως αυτές που αγόρασε το ζευγάρι κατόπιν οδηγιών των απατεώνων στο πλαίσιο της απάτης

Οι απατεώνες γνώριζαν πού βρισκόταν ανά πάσα στιγμή. Αργότερα, το FBI εκτίμησε ότι το κινητό του είχε παραβιαστεί και παρακολουθούνταν.

Η αποκάλυψη και η κατάρρευση

Όταν ο Λάρι επέστρεψε από ταξίδι στην Κένυα τον Απρίλιο του 2024, η «κυβερνητική» εφαρμογή επικοινωνίας είχε εξαφανιστεί από το τηλέφωνό του. Οι κλήσεις σταμάτησαν. Τότε απευθύνθηκε στην FTC, όπου άκουσε τη φράση που επιβεβαίωσε τους φόβους του: «Κύριε Κουκ, δεν υπάρχει κανένας Ράιαν».

Το FBI επιβεβαίωσε την απάτη, αλλά τα χρήματα είχαν χαθεί.

Το δεύτερο χτύπημα: φόροι και Medicare

Η οικονομική καταστροφή δεν σταμάτησε εκεί. Τα χρήματα που αποσύρθηκαν από συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς θεωρήθηκαν φορολογητέο εισόδημα. Η εφορία αρχικά αρνήθηκε να αναγνωρίσει τη ζημιά ως έκπτωση, επικαλούμενη τη φορολογική νομοθεσία. Μετά από παρεμβάσεις, το IRS δέχτηκε μερική ελάφρυνση, αλλά το πρόβλημα παραμένει σε πολιτειακό επίπεδο.

Παράλληλα, το υψηλό εισόδημα που εμφανίστηκε στα χαρτιά εκείνη τη χρονιά είχε σοβαρές συνέπειες και στην ασφάλιση υγείας του ζευγαριού. Παρότι τα χρήματα χάθηκαν εξαιτίας απάτης, θεωρήθηκαν κανονικό εισόδημα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά οι μηνιαίες εισφορές τους στο πρόγραμμα Medicare.

7253561dc3343b8bb898e006d3c5d9315c95eb9d.jpg

Δεσμίδες μετρητών σε δολάρια, μέρος των χρημάτων που απέσυρε το ζευγάρι πιστεύοντας ότι συνεργάζεται με κρατικές αρχές

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έκριναν ότι, βάσει νόμου, τα ασφάλιστρα υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση το δηλωθέν εισόδημα προηγούμενων ετών και όχι με βάση το τι πραγματικά απέμεινε στον τραπεζικό λογαριασμό. Έτσι, ακόμη και μετά τις εξηγήσεις και τις επανειλημμένες προσφυγές του ζευγαριού, οι αυξήσεις παρέμειναν σε ισχύ.

Όπως τους εξηγήθηκε, δεν υπάρχει πρόβλεψη για εξαίρεση σε περιπτώσεις απάτης, γεγονός που προσέθεσε ένα ακόμη οικονομικό βάρος σε μια ήδη δραματική κατάσταση.

Ένα μήνυμα προς όλους

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν σήμερα, ο Λάρι και η Μπάρμπαρα Κουκ μιλούν δημόσια για να προειδοποιήσουν άλλους και ιδιαίτερα ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FTC, οι απάτες με δήθεν κυβερνητικούς ή επιχειρηματικούς εκπροσώπους πλήττουν δυσανάλογα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με μεγάλα χρηματικά ποσά και χρήση κρυπτονομισμάτων.

f73cc54603981aaccde44e856657c4e1f999b1ce.jpg

Το μήνυμα των αρχών είναι σαφές: Καμία κρατική υπηρεσία δεν ζητά χρήματα, μεταφορές σε Bitcoin, χρυσό ή απόλυτη μυστικότητα. Όπως λέει ο ίδιος ο Λάρι:
«Νόμιζα ότι έκανα το σωστό. Θέλω η ιστορία μας να βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο να μη ζήσει το ίδιο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Μουσούρη: 91 χρόνια ζωής για τη μακροβιότερη σκηνή του ελεύθερου θεάτρου στην Αθήνα

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Σύνδεση με ISIS: Ταυτοποιήθηκε ο δεύτερος δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1: Ο Λαφόν αποκρούει πέναλτι του Λάμπρου

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 14/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 4,5 εκατ. ευρώ

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία - ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Βερολίνο - Συνεχίζονται τη Δευτέρα

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: «Θα ξυπνήσουμε όλοι παγωμένοι - Τέτοιο σοκ έχουμε πάθει», είπε Έλληνας κάτοικος

21:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: Το σερί σταμάτησε στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Το «Doomsday Radio» εξέπεμψε δυσοίωνα μηνύματα - Ο ανατριχιαστικός βόμβος

21:43ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος και Γαλλία υπογράφουν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και στην οικονομία

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα τηλέφωνα - Πώς κατέληξε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Φλωρίδης: Από την 1 Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η νέα Πολιτική Δικονομία

21:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Στη Θεσσαλονίκη ο Πάτρικ Μπέβερλι για τον ΠΑΟΚ

21:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης ανακοίνωσε έκτακτο συνέδριο - Θα αποφασιστεί το μέλλον του κόμματος Κίνημα Δημοκρατίας

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο ήρωας της παραλίας Μποντάι - Ο οπωροπώλης που αντιμετώπισε τους τρομοκράτες

21:08ΚΟΣΜΟΣ

La Repubblica - Ουκρανία: Ο πόλεμος των πετρελαιοφόρων στη Μαύρη Θάλασσα τρομάζει την Άγκυρα

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κανονικά η διέλευση από τους συνοριακούς σταθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, εκτός από Ευζώνους

20:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καλοστημένη απάτη τους κόστισε τις οικονομίες μιας ζωής - Πίστευαν ότι βοηθούν τις αρχές

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Η συνάντηση Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ο Μερτς κάθισε δίπλα στον Ουκρανό πρόεδρο

20:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δείτε πώς είναι σήμερα η μικρή Όλια από τη «Λένη» - Η πορεία της στη λυρική σκηνή

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του κλαμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:14ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο ήρωας της παραλίας Μποντάι - Ο οπωροπώλης που αντιμετώπισε τους τρομοκράτες

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα τηλέφωνα - Πώς κατέληξε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη: Πέθανε ξαφνικά ο άνδρας που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Σύνδεση με ISIS: Ταυτοποιήθηκε ο δεύτερος δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» στη showbiz: Έρχεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Το «Doomsday Radio» εξέπεμψε δυσοίωνα μηνύματα - Ο ανατριχιαστικός βόμβος

17:50ΥΓΕΙΑ

Εξαπλώνεται η «σούπερ γρίπη» - Ποια είναι τα συμπτώματά της, τι να προσέξετε

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1: Ο Λαφόν αποκρούει πέναλτι του Λάμπρου

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία - ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Βερολίνο - Συνεχίζονται τη Δευτέρα

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 14/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 4,5 εκατ. ευρώ

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ