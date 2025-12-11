Νέα απάτη στα Χανιά: Προσποιήθηκε τον λογιστή, μπήκε στο σπίτι της και λήστεψε 80χρονη

Ένα νέο περιστατικό απάτης και κλοπής σημειώθηκε χθες, το πρωί της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου στο κέντρο των Χανίων, όταν ένας άνδρας προσποιήθηκε τον λογιστή και κατάφερε να μπει στο σπίτι μιας 80χρονης γυναίκας.

Με το πρόσχημα ότι ήθελε να τη «βοηθήσει» με οικονομικά ζητήματα, ο δράστης κέρδισε την εμπιστοσύνη της ηλικιωμένης και πέρασε μέσα στο σπίτι της. Μόλις βρήκε την ευκαιρία, άρπαξε χρήματα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα, πριν τραπεί σε φυγή, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Η 80χρονη ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, με τις αρχές να πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

