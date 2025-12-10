Μεγάλη προσοχή: Κίνδυνος απάτης με δήθεν μήνυμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Ακόμη ένα τέχνασμα φαίνεται πως έχουν προσθέσει στη φαρέτρα τους οι επιτήδειοι, καθώς με μια νέα μέθοδο απάτης προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, τις τελευταίες ώρες στέλνετε από επιτήδειους μήνυμα μέσω email το οποίο δείχνει ως αποστολέα το υπουργείο και ενημερώνει πως ο παραλήπτης δικαιούται «δωρεάν πακέτο γιορτών».

Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει και πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης, ενώ για το συμβάν έχει ενημερωθεί και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπως αναφέρει το υπουργείο μέσω ανακοίνωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενημερώνει τους πολίτες ότι τις τελευταίες ώρες διακινείται ψευδεπίγραφο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο εμφανίζεται δήθεν να προέρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και να αφορά σε «δωρεάν πακέτο γιορτών». Διευκρινίζεται ρητά ότι πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης.

Έχει ενημερωθεί ήδη η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

