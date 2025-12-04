Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

Δύο ολοένα και πιο συνηθισμένα τεχνάσματα σε μηχανήματα ΑΤΜ έχουν σημάνει συναγερμό στις ευρωπαϊκές αρχές.

Οι δράστες μπορούν είτε να κλωνοποιήσουν κάρτες είτε να συγκρατήσουν τα χρήματα της ανάληψης χωρίς ο χρήστης να το αντιληφθεί. Οι μέθοδοι αυτές έχουν εντοπιστεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης, συχνά περνώντας απαρατήρητες από όσους δεν παρατηρούν προσεκτικά το μηχάνημα.

Το skimming βασίζεται στην τοποθέτηση μιας μικρής συσκευής στην υποδοχή της κάρτας, η οποία αντιγράφει τα δεδομένα της μαγνητικής ταινίας. Με αυτά τα στοιχεία, οι εγκληματίες μπορούν να δημιουργήσουν αντίγραφα της κάρτας και να προχωρήσουν σε παράνομες συναλλαγές.

Η δεύτερη τεχνική, γνωστή ανεπίσημα ως «ruler», γίνεται με μια λεπτή μεταλλική ή μαγνητισμένη ράβδο στο σημείο εξόδου των χαρτονομισμάτων. Η ράβδος μπλοκάρει την εκταμίευση, κάνοντας τον χρήστη να νομίζει πως η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε. Οι δράστες επιστρέφουν αργότερα, αφαιρούν τη ράβδο και παίρνουν τα χρήματα.

Οι συστάσεις των αρχών

Οι αρχές σε όλη την Ευρώπη καλούν τους πολίτες να επιθεωρούν το ΑΤΜ πριν εισάγουν την κάρτα τους και να αναζητούν ενδείξεις παραβίασης ή ξένα αντικείμενα στην υποδοχή και στο σημείο εξόδου των χαρτονομισμάτων. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα στην ανάληψη, πρέπει να ειδοποιείται αμέσως η τράπεζα και ο χρήστης να παραμένει στο σημείο μέχρι να δοθούν οδηγίες.

Η αποχώρηση μπορεί να επιτρέψει στους δράστες να επιστρέψουν για να μαζέψουν τα μπλοκαρισμένα χρήματα. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και στον γύρω χώρο, ενώ η κάλυψη του πληκτρολογίου κατά την πληκτρολόγηση του PIN παραμένει βασικό μέτρο προστασίας. Τακτικός έλεγχος των κινήσεων του λογαριασμού βοηθά στον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

Η κλωνοποίηση καρτών εξακολουθεί να είναι από τις πιο συχνές μορφές απάτης, με τα στοιχεία της GNR να καταγράφουν περισσότερα από χίλια περιστατικά ετησίως τα τελευταία χρόνια. Οι δράστες συχνά καλύπτουν τις παρεμβάσεις ως δήθεν τεχνικές δυσλειτουργίες, ενώ στόχος τους είναι να αντιγράψουν δεδομένα από τη μαγνητική ταινία ή το chip της κάρτας.

Η PSP έχει συλλάβει άτομα που εγκαθιστούσαν skimmers, κατασχέτοντας πλαστές κάρτες, κρυφές κάμερες και εξοπλισμό αντιγραφής PIN. Οι αρχές προειδοποιούν για σημάδια αλλοίωσης, όπως φθαρμένες υποδοχές ή πληκτρολόγια που δεν εφαρμόζουν σωστά. Σε περίπτωση υποψίας, προτείνεται άμεση ακύρωση της κάρτας και καταγγελία.