Οι 6 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας στην αρχή μιας νέας χρονιάς

Ώρα απολογισμού και νέων στόχων το 2026, όπως συνήθως συμβαίνει για τους περισσότερους, όμως οι αποφάσεις που θα λάβετε πρέπει να είναι οι καλύτερες για εσάς και μόνο εσείς μπορείτε να το καταφέρετε. Πώς; Κάνοντας μία σειρά διερευνητικών ερωτήσεων στον εαυτό σας.

Οι ειδικοί προτείνουν στο περιοδικό Time τι πρέπει να αναρωτηθούμε στις αρχές του 2026, ώστε να είναι η καλύτερη χρονιά μας.





1. Τι μου έφερε γνήσια χαρά πέρυσι; Και τι μου την στέρησε;

Το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτείτε τι ήταν εκείνο που σας προκάλεσε χαρά τη χρονιά που πέρασε. Αυτή η αστραπιαία σκέψη, χωρίς ανάλυση δηλώνει η Λόρεν Φαρίνα ψυχοθεραπεύτρια. «Αυτό αποκαλύπτει τις πιο αληθινές και αυθεντικές επιθυμίες σας».

Μόλις καταγράψετε τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας, σκεφτείτε πρακτικούς τρόπους για να ενσωματώσετε περισσότερες από αυτές τις εμπειρίες στην καθημερινότητά σας το 2026.

Είναι εξίσου σημαντικό να αναλογιστείτε τι σας έκλεψε την ενέργεια ή σας μείωσε τη διάθεσή σας τον τελευταίο χρόνο. Τι είδους όρια μπορείτε να θέσετε για να περιορίσετε αυτές τις αγχωτικές εμπειρίες; Τι μπορείτε να αφήσετε πίσω σας ή να αναθέσετε σε κάποιον άλλο; «Τα συναισθήματά μας είναι αγγελιοφόροι και είναι δική μας δουλειά να τα αποκρυπτογραφήσουμε», λέει η Φαρίνα — και να κάνουμε έξυπνες αλλαγές ανάλογα.

2. Ποιες σχέσεις με αναζωογόνησαν και ποιες με εξάντλησαν;

Οι σχέσεις σας με άλλους ανθρώπους είναι ο πυρήνας της ευτυχίας σας, επισημαίνει η Fenkel. Κάποιες σας τροφοδοτούν, ενώ άλλες καταναλώνουν όλη σας την ενέργεια. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να καταλάβετε ποιος εμπίπτει σε ποια κατηγορία. Στη συνέχεια, φροντίστε να δώσετε προτεραιότητα στις συνδέσεις που σας ενεργοποιούν, ενώ παράλληλα κάνετε ένα βήμα πίσω από εκείνες που σας εξαντλούν. «Απομακρυνθείτε με αγάπη», συμβουλεύει. «Πρέπει να προστατεύσετε τον εαυτό σας, και αυτό είναι εντάξει».

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να βγάλετε από τη ζωή σας το άτομο που σας εξαντλεί. Αντίθετα, μπορείτε να θέσετε όρια σχετικά με το πόσο χρόνο περνάτε μαζί ή να επικοινωνήσετε με σαφήνεια τις προσδοκίες σας για τις αλληλεπιδράσεις.

3. Ποια είναι τα θετικά μου το 2025;

Όταν οι άνθρωποι αναλογίζονται τη χρονιά που πέρασαν, συχνά σημειώνουν επιτεύγματα, όπως η προαγωγή στην εργασία. «Περιορίζουν τον εαυτό τους σε αυτό το ένα πράγμα, και είναι πολύ περισσότερο από αυτό», λέει η Morse. «Αυτό που είναι πολύ πιο σημαντικό είναι οι ιδιότητες που μπορούν να δουν στον εαυτό τους».

Προτείνει να σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους έχετε αναπτυχθεί ή έχετε δείξει δύναμη και ανθεκτικότητα - ή έχετε μείνει πιστοί στον αυθεντικό σας εαυτό. Ίσως να έχετε σημειώσει πρόοδο σπάζοντας παλιά μοτίβα, όπως το να ευχαριστείτε τους άλλους, επισημαίνει η Morse, ή να έχετε θέσει νέα όρια με την οικογένειά σας. Ίσως να έχετε επιμείνει σε μια δύσκολη διάγνωση υγείας ή σε μια άλλη δυσκολία που θα μπορούσε να σας είχε καταρρακώσει. Γιορτάστε αυτές τις νίκες - θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι η καλύτερη μέχρι τώρα.

4. Για ποιο πράγμα είμαι πιο περήφανος και ευγνώμων τον τελευταίο χρόνο;

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι προδιατεθειμένοι να επικεντρώνονται σε ό,τι πάει στραβά. Δώστε στον εαυτό σας ένα διάλειμμα και αντ' αυτού σκεφτείτε κάτι θετικό, λέει η Φαρίνα, όπως αυτό για το οποίο είστε ιδιαίτερα περήφανοι ή ευγνώμονες. «Αυτό μπορεί να αλλάξει την οπτική μας ώστε να φιλτράρουμε περισσότερα από αυτά που πάνε καλά και περισσότερα από αυτά που μας φέρνουν χαρά», λέει. «Είναι ένας τρόπος να δούμε το υποσυνείδητό μας με ένα νέο σύστημα πεποιθήσεων» - και αυτό θα σας φανεί χρήσιμο καθ' όλη τη διάρκεια της Νέας Χρονιάς.

5. Είμαι ευγενικός με τον εαυτό μου;

Ανεξάρτητα από το πώς θα κυλήσει η χρονιά σας, θα έχετε κακές μέρες. Να είστε ειλικρινείς: Δείχνετε στον εαυτό σας αρκετή χάρη όταν συναντάτε αυτές τις δυσκολίες; Μία από τις αγαπημένες ερωτήσεις που κάνει στον εαυτό της η Ζάκερ είναι: «Τι θα έλεγα αν η κόρη μου ήταν σε αυτή την κατάσταση;» «Παίξτε το στο μυαλό σας», λέει, μιλώντας στον εαυτό σας όπως θα λέγατε στο αγαπημένο σας πρόσωπο. Και θυμηθείτε: «Πάντα υπάρχει αύριο, και πάντα υπάρχει αργότερα σήμερα. Δώστε στον εαυτό σας αυτές τις δεύτερες, τρίτες, τέταρτες και πέμπτες ευκαιρίες».

6. Τι θα έκανα το 2026 αν δεν φοβόμουν;

Το να σκεφτείτε τι θα κάνατε αν δεν σας κατακλύζει η ανησυχία μπορεί να σας βοηθήσει να αποκαλύψετε τους τρόπους με τους οποίους ο φόβος παίζει ρόλο στην καθημερινότητά σας. «Δεν είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να παίρνουμε αποφάσεις με βάση τον φόβο», προσθέτει η Φαρίνα. «Αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να σταματήσουμε πριν καταλήξουμε σε μια επιλογή που βασίζεται στον φόβο». Σκεπτόμενοι τους τρόπους με τους οποίους ο φόβος σας κρατάει πίσω, ίσως κάνετε ένα άλμα πίστης το 2026 που θα αλλάξει την πορεία της χρονιάς σας προς το καλύτερο.