Οι άνδρες εξαφανίζονται από τον πλανήτη; Νέα έρευνα μιλά για το μέλλον των φύλων

Η συζήτηση για το αν οι άνδρες θα μπορούσαν κάποια μέρα να «εξαφανιστούν» δεν είναι μόνο επιστημονική φαντασία

Δημήτρης Δρίζος

Οι άνδρες εξαφανίζονται από τον πλανήτη; Νέα έρευνα μιλά για το μέλλον των φύλων
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ιδέα ότι το ανδρικό χρωμόσωμα Y θα μπορούσε κάποια στιγμή να εξαφανιστεί έχει απασχολήσει επιστήμονες και κοινό τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας ταυτόχρονα ενθουσιασμό και ανησυχία.

Νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το Y χρωμόσωμα έχει χάσει τα περισσότερα από τα γονίδιά του μέσα σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια και ότι η εξέλιξή του θα μπορούσε να ακολουθήσει διαφορετική πορεία – ίσως δημιουργώντας έναν νέο μηχανισμό καθορισμού φύλου.

Η συζήτηση για το αν οι άνδρες θα μπορούσαν κάποια μέρα να «εξαφανιστούν» δεν είναι μόνο επιστημονική φαντασία. Το ανθρώπινο Y χρωμόσωμα, το οποίο καθορίζει το αρσενικό φύλο, έχει χάσει σχεδόν όλα τα αρχικά γονίδιά του. Σήμερα, από τα εκατοντάδες γονίδια που περιείχε αρχικά, παραμένουν μόνο μερικές δεκάδες ενεργά. Ο σημαντικότερος ρόλος του Y χρωμοσώματος είναι το γονίδιο SRY, που ενεργοποιεί την ανάπτυξη των όρχεων στο έμβρυο· χωρίς αυτό, το έμβρυο θα αναπτυσσόταν θηλυκά.

Μερικά μοντέλα είχαν δείξει θεωρητικά ότι, αν η απώλεια γονιδίων συνέχιζε με τον ίδιο ρυθμό, το Y θα μπορούσε να εξαφανιστεί μέσα σε λίγα εκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτά τα υπολογιστικά σενάρια δεν αποτελούν ακριβείς προβλέψεις· χρησιμεύουν μόνο για να δείξουν την τάση μείωσης του χρωμοσώματος.

Στην πραγματικότητα, η απώλεια γονιδίων έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκάδες εκατομμύρια χρόνια, με το Y χρωμόσωμα να εμφανίζει σήμερα σταθερότητα που καθιστά τις προβλέψεις για «τέλος των ανδρών» υπερβολικές.

Παράδειγμα από το ζωικό βασίλειο

Στη φύση, η εξέλιξη των συστημάτων καθορισμού φύλου είναι ευέλικτη. Σε ορισμένα είδη τρωκτικών, όπως η σπιναλάνθη ή οι ανατολικοευρωπαϊκές αρουραίοι, οι πληθυσμοί έχουν χάσει πλήρως το Y χρωμόσωμα και το γονίδιο SRY, αλλά συνεχίζουν να αναπαράγονται κανονικά, χάρη στην ανάπτυξη νέων μηχανισμών καθορισμού φύλου. Παρόμοιες εναλλακτικές δομές παρατηρούνται σε πουλιά, ερπετά και ψάρια, όπου άλλοι γενετικοί συνδυασμοί καθορίζουν το φύλο.

Μερικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να εμφανιστεί νέο γονίδιο στον άνθρωπο που θα αναλάβει τον ρόλο του SRY, αλλά πρόκειται για διαδικασία που απαιτεί εκατοντάδες χιλιάδες έως εκατομμύρια χρόνια.

Στο μεταξύ, η γενετική σταθερότητα του Y χρωμοσώματος υποστηρίζεται από μηχανισμούς αντιστάθμισης, όπως η μεταφορά κρίσιμων γονιδίων σε άλλα χρωμοσώματα ή η δημιουργία νέων ρυθμιστικών αλληλουχιών στο γονιδίωμα.

Η συζήτηση για το μέλλον του Y χρωμοσώματος εγείρει επίσης ερωτήματα για τη σεξουαλική ταυτότητα και την έννοια της αρρενωπότητας. Αν κάποια μέρα ο μηχανισμός καθορισμού φύλου αλλάξει, η διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών θα είναι σε μεγάλο βαθμό μια εξελικτική κατάσταση και όχι μόνο ένα βιολογικό δεδομένο.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, συμφωνούν ότι η άμεση εξαφάνιση των ανδρών ή η πλήρης απώλεια του Y χρωμοσώματος στο κοντινό μέλλον είναι απίθανη. Η εξέλιξη των φυλετικών χρωμοσωμάτων είναι σύνθετη και ευέλικτη, δείχνοντας πόσο δυναμική και προσαρμοστική είναι η γενετική εξέλιξη.

Παρά τις επιστημονικές συζητήσεις, το ανθρώπινο DNA συνεχίζει να κρύβει μυστήρια, και η μελέτη του Y χρωμοσώματος προσφέρει πολύτιμη εικόνα για το πώς η ζωή προσαρμόζεται σταδιακά μέσα στους αιώνες.

*Με πληροφορίες από το sciencealert.com

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:01ΕΘΝΙΚΑ

Οι 4+1 κρίσιμες προκλήσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής το 2026 και η συμβουλή του Θουκυδίδη - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή

11:31ΚΟΣΜΟΣ

«Δεκάδες νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες» - Πρώτες απαντήσεις της αστυνομίας για τη φονική έκρηξη στο Κραν Μοντανά

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο μεταδοτική ασθένεια στον κόσμο καταγράφηκε σε δύο μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ - Τα συμπτώματα

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπακτος: «Φάντασμα» η οικιακή βοηθός των νεκρών αδερφών με τη διαθήκη στα χέρια -Βρέθηκε μπουκάλι οινόπνευμα δίπλα στα πτώματα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο περίεργος λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να αποθηκεύετε ντομάτες και πατάτες μαζί

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 38χρονος υπέστη ρήξη στομάχου αφού ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο

11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι έρχεται μετά την πολική εισβολή - Άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από 10 βαθμούς

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Οι 6 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας στην αρχή μιας νέας χρονιάς

10:42WHAT THE FACT

Οι άνδρες εξαφανίζονται από τον πλανήτη; Νέα έρευνα μιλά για το μέλλον των φύλων

10:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν τρία ενοίκια επιστροφή το 2026

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά: Αναφορές για 10 νεκρούς, φόβοι για 40 - Γιατί έκλεισε ο εναέριος χώρος

10:00ΥΓΕΙΑ

Υπάρχει ένα σημάδι στο μάτι που μπορεί να δείχνει ότι θα εμφανίσεις άνοια αργότερα στη ζωή

09:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Τόπος «πράσινης» λατρείας – Ασταμάτητα sold out ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

09:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Η Αγγλία παίζει μπάλα - Πού θα δείτε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2026: Χρονιά πολιτικών εξελίξεων, συνεδρίων και... σεναρίων

09:43WHAT THE FACT

Οι προβλέψεις του Νοστράδαμου για το 2026: Μια δολοφονία, πόλεμος και «ποτάμια αίματος»

09:42LIFESTYLE

Στο λαμπερό πάρτι στο Mar-a-Lago: Η απαστράπτουσα Μελάνια και η πρωτοχρονιάτικη απόφαση Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

11:31ΚΟΣΜΟΣ

«Δεκάδες νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες» - Πρώτες απαντήσεις της αστυνομίας για τη φονική έκρηξη στο Κραν Μοντανά

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο μεταδοτική ασθένεια στον κόσμο καταγράφηκε σε δύο μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ - Τα συμπτώματα

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπακτος: «Φάντασμα» η οικιακή βοηθός των νεκρών αδερφών με τη διαθήκη στα χέρια -Βρέθηκε μπουκάλι οινόπνευμα δίπλα στα πτώματα

07:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από την ψύξη στην... απόψυξη - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό μετά τα χιόνια και το κρύο

16:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από Αρναούτογλου - Από τα χιόνια στους... 18 βαθμούς σε λίγες ώρες

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις Άλπεις - Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά

09:43WHAT THE FACT

Οι προβλέψεις του Νοστράδαμου για το 2026: Μια δολοφονία, πόλεμος και «ποτάμια αίματος»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά: Αναφορές για 10 νεκρούς, φόβοι για 40 - Γιατί έκλεισε ο εναέριος χώρος

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Η στιγμή που ΙΧ χτυπάει στις μπάρες και ανατρέπεται - Νεκρός ο οδηγός

23:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με την τραγωδία στη Ρόδο - «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ»

10:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν τρία ενοίκια επιστροφή το 2026

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι έρχεται μετά την πολική εισβολή - Άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από 10 βαθμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ