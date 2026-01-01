Καιρός: Τι έρχεται μετά την πολική εισβολή - Άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από 10 βαθμούς

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Τι έρχεται μετά την πολική εισβολή - Άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από 10 βαθμούς
Eurokinissi
Μετά την Πρωτοχρονιά, οι καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά, σύμφωνα με τον προγνώστη, Σάκη Αρναούτογλου.

Το ψύχος και ο παγετός που επικράτησαν στην κεντρική και βόρεια χώρα θα υποχωρήσουν, καθώς ισχυροί νοτιάδες θα φέρουν θερμότερες αέριες μάζες, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία.

Την Κυριακή, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες ήπιες συνθήκες αναμένονται και τη Δευτέρα, με σημαντική άνοδο των θερμοκρασιών σε όλη τη χώρα και μικρή πιθανότητα για αστάθεια κυρίως στα νότια και νησιωτικά τμήματα.

Συνολικά, η εβδομάδα μετά την Πρωτοχρονιά σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβολή: ο χειμώνας υποχωρεί και οι πιο ήπιες θερμοκρασίες θα κυριαρχήσουν, φέρνοντας πιο ευχάριστες καιρικές συνθήκες σε όλη την Ελλάδα.

Από την ψύξη στην... απόψυξη

Ψυχρή εισβολή από τα βόρεια–βορειοανατολικά καταγράφηκε στο προγνωστικό υλικό, με πολύ ψυχρές αέριες μάζες να κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια προς την ευρύτερη περιοχή.

Οι θερμοκρασίες στα 850 hPa υποχωρούν έως και κάτω από τους –10 βαθμούς Κελσίου, με τον κύριο όγκο του ψύχους να κατευθύνεται προς την Τουρκία, χωρίς ωστόσο να αφήνει ανεπηρέαστη τη χώρα μας.

Μέρος της ψυχρής αέριας μάζας καλύπτει και σήμερα μεγάλο τμήμα της Ελλάδας, ενισχύοντας τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά και για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Η βαρομετρική διάταξη ευνοεί την επικράτηση βορείων ανέμων, στοιχείο που συμβάλλει στη διατήρηση του ψυχρού καιρού για διάστημα περίπου δύο έως τριών εικοσιτετραώρων.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τις επόμενες ημέρες, ο καιρός στην Ελλάδα θα χαρακτηρίζεται από τσουχτερό κρύο, παγετό κυρίως τις νυχτερινές και πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, καθώς και τοπικές χιονοπτώσεις στα βουνά και πιθανόν σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν κατά διαστήματα ισχυροί από βόρειες διευθύνσεις, ρίχνοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Προς το τέλος της περιόδου, ωστόσο, διαφαίνεται υποχώρηση του ψύχους από τα δυτικά και νότια. Η σταδιακή είσοδος ηπιότερων και θερμότερων αερίων μαζών ανεβάζει τις θερμοκρασίες στα 850 hPa σε θετικές τιμές, κυρίως στο Ιόνιο και τη νότια Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια γρήγορη μετάβαση σε πιο μαλακό καιρό, με εξασθένηση του παγετού και περιορισμό των καθαρά χειμερινών φαινομένων.

