Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση
Μία ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Κόρινθο.
Στο περιστατικό επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν τόσο στην κατάσβεση της φωτιάς όσο και στον απεγκλωβισμό της γυναίκας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
