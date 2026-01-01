2026: Χρονιά πολιτικών εξελίξεων, συνεδρίων και... σεναρίων

Το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά γεμάτη πολιτικές εξελίξεις, ενώ τα σενάρια για νέα κόμματα και εκλογές έχουν ήδη αρχίσει να πυκνώνουν

2026: Χρονιά πολιτικών εξελίξεων, συνεδρίων και... σεναρίων
Το 2026 μπαίνει με το πολιτικό κλίμα να είναι ιδιαίτερα τεταμένο, ενώ το αγροτικό ζήτημα συνεχίζει να αποτελεί το βασικό αγκάθι για την κυβέρνηση, το οποίο μάλιστα, σε συνδυασμό με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να επιμένει και για τους πρώτους μήνες του νέου έτους.

Τυπικά οι επόμενες εθνικές εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι όλα τα κόμματα δεν αντιλαμβάνονται το 2026 ως την έναρξη της βασικής προεκλογικής ευθείας.

Με δεδομένη την δημοσκοπική φθορά της κυβέρνησης, αλλά και το γεγονός ότι κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα της αντιπολίτευσης δε φαίνεται να κεφαλαιοποιεί τις κυβερνητικές απώλειες, το 2026 αναμένεται να χαρακτηριστεί από πυκνές πολιτικές εξελίξεις, τόσο παραγόμενες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από τα κόμματα που αναμένται να σχηματιστούν και επισήμως εντός του έτους. Ο λόγος φυσικά γίνεται για τα κόμματα των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της Μαρίας Καρυστιανού. Και αν η πιθανότητες να κάνει πράγματι κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι απόλυτα σίγουρες, αυτές αυξάνονται ραγδαία στις περιπτώσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Με βάση αυτές τις εξελίξεις ανθίζουν και τα διάφορα σενάρια: Ποιο κόμμα θα έρθει δεύτερο; Θα καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να διατηρήσει τη δεύτερη θέση ή θα ανατραπεί η σειρά από την έλευση Τσίπρα και Καρυστιανού; Θα «κόψει» ο Αντώνης Σαμαράς από τη ΝΔ ή θα «χτυπήσει» μόνο τη δεξιά αντιπολίτευση; Θα ανοίξουν οι συζητήσεις για μετεκλογικές συνεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς; Θα συνενωθούν το 2026 οι ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ;

Τα ερωτήματα και τα σενάρια είναι αμέτρητα, όλα όμως κινούνται γύρω και από τη «μητέρα των ερωτήσεων»: Θα μείνει πιστός σε όσα έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για εκλογές την άνοιξη του '27 ή θα επιχειρήσει να αιφνιδιάσει τους αντιπάλους του προκηρύσσοντας εκλογές εντός του 2026 όπως ακούγεται από διάφορες πλευρές;

Παράλληλα, το ήδη «εύφλεκτο» πολιτικό σκηνικό θα ενισχυθεί σε ένταση από το γεγονός ότι εντός των πρώτων μηνών του 2026, είναι προγραμματισμένα 5 κομματικά συνέδρια, τα οποία όπως πάντα θα στρέψουν το ενδιαφέρον και στις εσωκομματικές συγκρούσεις.

Συγκεριμένα:

22-24 Ιανουαρίου: Συνέδριο Νέας Αριστεράς

29-31 Ιανουαρίου: Συνέδριο ΚΚΕ

7-8 Φεβρουαρίου: Συνέδριο Κινήματος Δημοκρατίας (Κασσελάκης)

27-29 Μαρτίου: Συνέδριο ΠΑΣΟΚ

15/17 Μαΐου: Συνέδριο ΝΔ

Καθένα από αυτά τα συνέδρια, με εξαίρεση εκείνο του ΚΚΕ για τα εσωτερικά του οποίου δεν υπάρχει δημόσια εικόνα, ήδη προκαλούν εσωκομματικές αναταραχές με αντίπαλους μηχανισμούς να ετοιμάζονται για μάχες επικράτησης εντός των κομματικών δομών.

Σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, το βασικό ζητούμενο είναι να αποφασίσουν τα στελέχη της για το αν θα ανοίξουν την πόρτα των συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς συμπεριλαμβανομένου του φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Το ζήτημα είναι τόσο θεμελιώδες που θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει ακόμη και σε μεγάλη ρήξη μεταξύ των στελεχών του κόμματος στο συνέδριο.

Στο ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα είναι ακόμη δυσκολότερα, καθώς η γκρίνια για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες και τα δημοσκοπικά αποτελέσματα δεν φαίνεται να την κάνουν να μειώνεται. Στο συνέδριο αναμένεται να υπάρξει μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στα στελέχη που επιθυμούν μια στροφή προς μετεκλογικές συνεργασίες με κόμματα της κεντροαριστεράς, και σε αυτά που θέλουν να αφήσουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ αν αυτό απαιτηθεί προκειμένου να κυβερνηθεί η χώρα και παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη ότι η συνεργασία με τη ΝΔ έχει αποκλειστεί ως σενάριο. Σε κάθε περίπτωση ο δήμαρχος της Αθήνας θα διεκδικήσει να τεθεί σε ψηφοφορία η απόφαση να μην υπάρξει συνεργασία με τη ΝΔ, κάτι που σίγουρα θα δημιουργήσει προστριβές.

Το ΚΙΔΗ του Στέφανου Κασσελάκη από την άλλη βρίσκεται σε υπαρξιακό σταυρδρόμι, έναν μόλις χρόνο μετά τη δημιουργία του.

Η αιφνιδιαστική κίνηση Κασσελάκη έγινε στις 14 Δεκεμβρίου, όταν σε μήνυμά του προς τους οπαδούς του εκτίμησε ότι «δεν υπάρχει ζωτικός χώρος αυτήν τη στιγμή για να πρωταγωνιστήσει ένας τέτοιος, νέος φορέας αλλαγής».

Αυτό, σε συνδυασμό και με την κακή υποδοχή που είχαν ακόμη και εσωκομματικά οι δηλώσεις του προέδρου ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί κυβερνητικά ακόμη και με τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται πως οδήγησε το κόμμα στα όριά του.

Στο ίδιο μήνυμα, ο πρόεδρος του ΚΙΔΗ, αν και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κλεισίματος, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά τη διενέργεια Συνεδρίου τον ερχόμενο Φεβρουάριο, με όλα τα μέλη να λαμβάνουν αυτόματα την ιδιότητα του συνέδρου. Τα δύο ερωτήματα που θέτει ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρονται στα οικονομικά του κόμματος και την αδυναμία βιωσιμότητάς του με τα σημερινά δεδομένα, αλλά και το στρατηγικό ζήτημα της συμμετοχής του σε μια κυβέρνηση μαζί με τη ΝΔ.

Το... προεκλογικό 2026 ξεκινά και οι πολιτικοί συντάκτες «ζεσταίνουν τις μηχανές», καθώς αναμένεται μια χρονιά με πολύ πυκνές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, από την κυβέρνηση, μέχρι τα μικρότερα κόμματα του κοινοβουλίου.

