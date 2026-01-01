NBA: Ήττα στο σουτ για τους Μπακς, μοιραίος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Βίντεο

Την ήττα με 114-113 στο Μιλγουόκι από τους Γουίζαρντς γνώρισαν οι Μπακς, μετά από δύο διαδοχικές νίκες κόντρα σε Χόρνετς (113-123) και Μπουλς (103-112), με αποτέλεσμα να πέσουν στο 14-20 (8-9 εντός).

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ πέτυχε το νικητήριο καλάθι στο ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Στη συνέχεια οι Μπακς έκαναν την επαναφορά και έβγαλαν σουτ, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν άστοχος εκτός ισορροπίας.

Ο Έλληνας άσος είχε 33 πόντους (12/20 2π.), 15 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη και περίπου 28 λεπτά. Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, αλλά και Ράιαν Ρόλινς με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ ξεχώρισαν για τους Μπακς.

Ο ήρωας των φιλοξενούμενων, ΜακΚόλουμ, είχε 18 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Κάρινγκτον με 20 πόντους σε 24 λεπτά και 5 ριμπάουντ ήταν πρώτος τους σκόρερ, μαζί με τον Σαρ που μάζεψε και 11 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και τέσσερις τάπες.

Ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ σημείωσε 30 πόντους, οδηγώντας τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ σε μια εντός έδρας νίκη με 124-95 επί των Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Οι πρωταθλητές κέρδισαν τρία συνεχόμενα παιχνίδια για να κλείσουν το σερί τεσσάρων εντός έδρας αγώνων τους.

Ο Πέιτον Γουάτσον σημείωσε 24 πόντους και πρόσθεσε οκτώ ριμπάουντ και οι εξαντλημένοι από τραυματισμούς Ντένβερ Νάγκετς-που έπαιξαν χωρίς τον Γιόκιτς- νίκησαν τους γηπεδούχους Τορόντο Ράπτορς με 106-103.

Ο Τζούλιαν Τσαμπάνιε σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 36 πόντους και σημείωσε ομαδικό ρεκόρ με 11 τρίποντα, καθώς οι γηπεδούχοι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Κινγκς Νέας Υόρκης με 134-132 σε έναν…επαναληπτικό τελικό του NBA Cup.

Ο σταρ σέντερ των Σαν Αντόνιο, Βίκτορ Γουεμπανιαμά, πήγε κουτσαίνοντας στα αποδυτήρια με εμφανή τραυματισμό στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου.

Ο Ισαάκ Οκόρο σημείωσε 24 πόντους, οι Τρε Τζόουνς και Τζάλεν Σμιθ είχαν double-double και οι γηπεδούχοι Σικάγο Μπουλς είχαν οκτώ διψήφιους σκόρερ στη νίκη με 134-118 επί των Πέλικανς Νέας Ορλεάνης το βράδυ.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και επτά ασίστ, και ο Ντάριους Γκάρλαντ σημείωσε 19 πόντους, καθώς οι Κλίβελαντ Καβαλίερς νίκησαν τους Φοίνιξ Σανς με 129-113.

Οι, Τζάλεν Τζόνσον και Κρίσταπς Πόρζινγκις επέστρεψαν και οδήγησαν τους Ατλάντα Χοκς σε μια νίκη με 126-102 επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς την Τετάρτη, τερματίζοντας το σερί επτά ηττών τους.

Τα αποτελέσματα και τα highlights:

Μπουλς-Πέλικανς 134-118

Σπερς-Νικς 134-132

Ράπτορς-Νάγκετς 103-106

Μπακς-Γουίζαρντς 113-114

Θάντερ-Μπλέιζερς 124-95