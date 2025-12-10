Αυτό είναι το μήνυμα απάτης με δήθεν αποστολέα το Υπουργείο Ανάπτυξης - Τι γράφει

Τι περιελάμβανε το δήθεν «Εθνικό πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικη Διάσωση Οικογένειας 2025» που έταζαν οι επιτήδειοι, υποδυόμενοι το Υπουργείο Ανάπτυξης 

Αυτό είναι το μήνυμα απάτης με δήθεν αποστολέα το Υπουργείο Ανάπτυξης - Τι γράφει
Μεγάλη προσοχή συνίσταται στους πολίτες, καθώς τις τελευταίες ώρες διακινείται ένα μήνυμα - απάτη μέσω email το οποίο έστελναν επιτήδειοι προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Μάλιστα στο εν λόγω μήνυμα παρουσιάζεται ως δήθεν αποστολέας το υπουργείο Ανάπτυξης. Το εν λόγω email ενημερώνει πως ο παραλήπτης δικαιούται «δωρεάν πακέτο γιορτών».

Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει και πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης, ενώ για το συμβάν έχει ενημερωθεί και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπως αναφέρει το υπουργείο μέσω ανακοίνωσης.

Δείτε αναλυτικά το email που έστελναν οι επιτήδειοι:

Με απευθείας εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και με πλήρη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, ξεκινά ΑΜΕΣΩΣ το Εθνικό Πρόγραμμα «Χριστουγεννιάτικη Διάσωση Οικογένειας 2025».

ΚΑΘΕ ελληνική οικογένεια – ανεξαρτήτως εισοδήματος – δικαιούται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ πακέτο γιορτών γεμάτο με εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, ώστε κανένα σπίτι στη χώρα μας να μην περάσει τις γιορτές χωρίς χαρά και αφθονία.

Το πακέτο της οικογένειάς σας περιλαμβάνει:

1 αρνί ή κατσίκι (8–10 κιλά)
1 γαλοπούλα (4–5 κιλά)
2 κιλά μοσχάρι premium (για μαγειρίτσα ή ψητό)
5 λίτρα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
3 κιλά μέλι θυμαρίσιο
2 κιλά φρέσκο βούτυρο αγελάδος
2 χριστόψωμα + 2 βασιλόπιτες
2 κιλά κουραμπιέδες & μελομακάρονα
1 κιλό φέτα ΠΟΠ + 1 κιλό γραβιέρα Κρήτης
500 γρ. παστουρμάς ή καβουρμάς
3 μεγάλες συσκευασίες χριστουγεννιάτικα γλυκά & σοκολάτες
2 κιλά ρύζι + 2 κιλά φακές
1 κονσέρβα εβαπορέ γάλα για τα παιδιά
1 χριστουγεννιάτικο παιχνίδι-έκπληξη για κάθε παιδί της οικογένειας
Ημερομηνίες διανομής: 20–23 Δεκεμβρίου 2025 σε σούπερ μάρκετ και δημοτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025

Εγγραφείτε σε 3 απλά βήματα:

Απαντήστε ΑΜΕΣΑ σε αυτό το επίσημο e-mail με: • Ονοματεπώνυμο αρχηγού οικογένειας • Ακριβή διεύθυνση κατοικίας • Ενεργό κινητό τηλέφωνο (για κλήση & WhatsApp) • Κοντινότερο σούπερ μάρκετ (όνομα + πλήρης διεύθυνση)
Καταβάλετε το εφάπαξ τέλος logistics & εγγραφής μόνο 100 € (καλύπτει ασφαλή συσκευασία, μεταφορά και παράδοση).
Στοιχεία κατάθεσης (Εγκεκριμένος κρατικός λογαριασμός): Δικαιούχος: Gain Sarojit Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς Αριθμός λογαριασμού: 6221168262351 IBAN: GR3901712210006221168262351 BIC/SWIFT: PIRBGRAA Διεύθυνση: Κεψέλη 69, Αθήνα, Ελλάδα

Στείλτε αμέσως το αποδεικτικό πληρωμής – το πακέτο σας κλειδώνει και παραδίδεται στην καθορισμένη ημερομηνία.
Μην αφήσετε κανένα ελληνικό σπίτι χωρίς Χριστούγεννα φέτος. Εγγραφείτε ΣΗΜΕΡΑ και εξασφαλίστε το πακέτο των γιορτών της οικογένειάς σας!

Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλες τις ελληνικές οικογένειες!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση Τάκης Θεοδωρικάκος Υπουργός Ανάπτυξης Ελληνική Δημοκρατία (Επίσημη Σφραγίδα του Υπουργείου)

