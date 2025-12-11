Τα 7 SOS για τις απάτες σε διαδικτυακές αγορές

Μαζί με τις ηλεκτρονικές αγορές που αυξάνονται κατακόρυφα την περίοδο των εορτών, αυξάνονται και οι διαδικτυακές άπατες.

Εκμεταλλευόμενοι τις νέες τεχνολογίες, οι δράστες γίνονται όλο και πιο «ευρηματικοί», σε σχέση με τους τρόπους που παγιδεύουν τους καταναλωτές. Μέσω ψεύτικων e-mail, SMS ή σελίδων tracking, κλέβουν στοιχεία καρτών, κωδικούς και προσωπικά δεδομένα.

Γι’ αυτό και οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί τόσο κατά τη διάρκεια των αγορών τους όσο και με τις ειδοποιήσεις που λαμβάνουν για τις παραγγελίες τους και τους τρόπους παράδοσή τους.

Τα… τρικ

Μερικά από τα συνήθη τεχνάσματα παραπλάνησης των καταναλωτών είναι τα εξής:

1 Fake tracking pages: Οι ψεύτικες σελίδες «παρακολούθησης δεμάτων»: Πρόκειται ίσως για την πιο διαδεδομένη, πλέον, τεχνική, κατά την οποία οι απατεώνες στέλνουν SMS ή e-mail που μοιάζουν με εταιρίες courier, με κείμενα όπως:

* Το δέμα σας δεν παραδόθηκε, πατήστε εδώ για να το παρακολουθήσετε

* Εκκρεμεί επιβεβαίωση διεύθυνσης

* Χρειάζεται μικρή πληρωμή για εκτελωνισμό, κ.ά.

Ο σύνδεσμος οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα tracking, όπου ο καταναλωτής καλείται να εισάγει μια σειρά από στοιχεία που αποστέλλονται απευθείας στους δράστες, όπως προσωπικά στοιχεία, αριθμό κάρτας και κωδικούς e-banking.

2 Παρακολούθηση e-mail για παραστατικά αγορών: Οι απατεώνες παρακολουθούν e-mail μέσω phishing, παραβιασμένων κωδικών και κακόβουλων εφαρμογών σε κινητά. Συλλέγοντας δεδομένα φτιάχνουν ρεαλιστικό phishing, για παράδειγμα στέλνουν e-mail στους καταναλωτές (η παραγγελία σας έχει πρόβλημα), μιμούνται γνωστά e-shops, στέλνουν ψεύτικα αιτήματα πληρωμής, κ.ά.

3 SMS spoofing: Οι απατεώνες εμφανίζονται ως Courier στο κινητό. Το SMS spoofing επιτρέπει στον δράστη να στείλει μήνυμα που εμφανίζεται στον καταναλωτή ως ACS, ELTA Courier, FedEx, DHL ή ακόμη «Parcel Delivery». Τα ψεύτικα SMS μπαίνουν στην ίδια συνομιλία με τα αυθεντικά και ο καταναλωτής δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι αληθινό. Κατ’ αυτό τον τρόπο είναι εξαιρετικά πιθανό να πατήσει κακόβουλο link.

4 Η παγίδα του 1,50 ευρώ: Πολύ συχνή, επίσης, απάτη αφορά σε μηνύματα όπως: «Το δέμα σας δεν μπορεί να παραδοθεί λόγω ανεπαρκών στοιχείων. Πληρώστε 1,50 ευρώ για επαναπροώθηση». Το ποσό είναι μικρό, ώστε να μην κινεί υποψίες. Ο χρήστης εισάγει στοιχεία κάρτας και οι απατεώνες τα αποθηκεύουν και αδειάζουν λογαριασμούς.

5 Παρακολούθηση δημόσιων Wi-Fi: Σε καφετέριες/ξενοδοχεία οι δράστες μπορούν να παρακολουθήσουν επισκέψεις σε e-shop, login σε e-mail, tracking πακέτων και πληρωμές. Με αυτόν τον τρόπο, συλλέγουν στοιχεία που στη συνέχεια τα χρησιμοποιούν για στοχευμένο phishing.

6 Κακόβουλα apps παρακολούθησης παραγγελιών: Πολλές εφαρμογές υπόσχονται tracking για όλα τα courier. Μερικές ζητούν υπερβολικά δικαιώματα (SMS, e-mail), εντοπίζουν παραγγελίες, διαβάζουν ειδοποιήσεις push. Με αυτά τα δεδομένα, οι δράστες μπορούν να εξατομικεύσουν την απάτη.

7 Social media: Ψεύτικες σελίδες που μιμούνται γνωστά e-shops. Σε Facebook/Instagram εμφανίζονται: διαφημίσεις για «flash sales», δηλαδή προωθητικές ενέργειες πολύ μικρής διάρκειας, σελίδες που μιμούνται μεγάλες εταιρίες, ψεύτικα καταστήματα που δεν στέλνουν προϊόντα και συνήθως ζητούν πληρωμή με κάρτα σε μη ασφαλές περιβάλλον.

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές

Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, για να προφυλαχθούν οι καταναλωτές από τους απατεώνες θα πρέπει:

1 Αντί να πατούν σε link από SMS ή e-mail courier, να επισκέπτονται απευθείας το site της εκάστοτε εταιρίας.

2 Να χρησιμοποιούν αριθμό παρακολούθησης μόνο από το αυθεντικό e-mail του e-shop.

3 Να ελέγχουν το URL, καθώς οι απατεώνες αλλάζουν κάποιες λεπτομέρειες, π.χ. ένα γράμμα.

4 Να μη δίνουν την κάρτα τους για «μικροπληρωμές», καθώς οι εταιρίες courier δεν ζητούν ποτέ πληρωμή 1-2 ευρώ για παράδοση.

5 Να μην κάνουν αγορές ή tracking από δημόσιο Wi-Fi.

6 Να ενεργοποιούν ειδοποιήσεις τραπεζών για κάθε συναλλαγή.

7 Να χρησιμοποιούν εικονική κάρτα (virtual card) για online αγορές, καθώς περιορίζει την έκθεση του πραγματικού λογαριασμού.

8 Να μην εγκαθιστούν εφαρμογές tracking από άγνωστους προγραμματιστές.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»