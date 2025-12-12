Προσοχή απάτη! Μηνύματα SMS και emails που χρησιμοποιούν το όνομα του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων μέσα από ανακοίνωση του ενημερώνει ότι πολίτες σε διάφορες περιοχές της χώρας λαμβάνουν μηνύματα SMS τύπου spam και emails, τα οποία εμφανίζονται να προέρχονται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. Τα μηνύματα αναφέρουν οφειλή ύψους 3 ευρώ για στάθμευση και παραπέμπουν σε ψεύτικη ιστοσελίδα που μιμείται την επίσημη σελίδα της ΔΑΕΜ (daem.gr), πιθανώς με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων ή την τέλεση οικονομικής απάτης.

Ο Δήμος Αθηναίων εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς πρόκειται για περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης που εκμεταλλεύεται το όνομα της ΔΑΕΜ Α.Ε. Η ΔΑΕΜ Α.Ε. προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.