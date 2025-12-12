Προσοχή απάτη! Μηνύματα SMS και emails που χρησιμοποιούν το όνομα του Δήμου Αθηναίων
Alert από τον Δήμο Αθηναίων για νέα απάτη
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Δήμος Αθηναίων μέσα από ανακοίνωση του ενημερώνει ότι πολίτες σε διάφορες περιοχές της χώρας λαμβάνουν μηνύματα SMS τύπου spam και emails, τα οποία εμφανίζονται να προέρχονται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. Τα μηνύματα αναφέρουν οφειλή ύψους 3 ευρώ για στάθμευση και παραπέμπουν σε ψεύτικη ιστοσελίδα που μιμείται την επίσημη σελίδα της ΔΑΕΜ (daem.gr), πιθανώς με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων ή την τέλεση οικονομικής απάτης.
Ο Δήμος Αθηναίων εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς πρόκειται για περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης που εκμεταλλεύεται το όνομα της ΔΑΕΜ Α.Ε. Η ΔΑΕΜ Α.Ε. προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:14 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Ο Ελ Κααμπί πήρε την απόφαση και φεύγει από τον Ολυμπιακό»
14:34 ∙ LIFESTYLE
Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς
14:23 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λίβερπουλ: Συνάντηση Σλοτ με Σαλάχ
14:04 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πέθανε η συγγραφέας Τζοάνα Τρόλοπ σε ηλικία 82 ετών
20:12 ∙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου
09:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ