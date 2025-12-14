Συλλήψεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος της ΕΕ

Ενώπιον σοβαρών ποινικών εξελίξεων βρίσκονται δεκαέξι άτομα από την Κρήτη, τα οποία συνελήφθησαν στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων που φέρονται να χορηγήθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Από νωρίς το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου κινήθηκε η διαδικασία άσκησης ποινικών διώξεων εις βάρος τους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου πέντε ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων εξετάστηκαν τα στοιχεία της δικογραφίας και η εμπλοκή καθενός εκ των κατηγορουμένων.

Σε βάρος τους αποδίδονται, κατά περίπτωση, ιδιαίτερα βαριά αδικήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και απάτη σχετική με επιχορηγήσεις από κοινού. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για άμεση συνέργεια σε απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, η οποία φέρεται να τελέστηκε κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες συγκαταλέγονται πρόσωπα που φέρονται να διαδραμάτιζαν ηγετικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά ακόμη 26 άτομα, τα οποία εξετάζονται για πιθανή συμμετοχή ή εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, οι κατηγορούμενοι φέρονται, από το 2019 έως και το 2025, να υπέβαλλαν συστηματικά ψευδείς δηλώσεις, μέσω των οποίων λάμβαναν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Για την υλοποίηση και απόκρυψη της παράνομης δραστηριότητάς τους, φέρονται να χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον έντεκα εικονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, με σκοπό τη δυσχέρανση της ιχνηλάτησης της διαδρομής των χρημάτων.

Διαβάστε επίσης