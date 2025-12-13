ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις

Στο λιμάνι του Ηρακλείου με προορισμό την Αθήνα όπου θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα μεταφέρονται οι 15 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το patris.gr, εννέα από αυτούς αναχώρησαν με κλούβα, ενώ οι υπόλοιποι έξι με συμβατικά οχήματα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ., η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με 42 μέλη. Οι 15 θεωρούνται βασικά μέλη και συνελήφθησαν για υπεξαίρεση επιδοτήσεων μέσω ψευδών δηλώσεων.

Στην οργάνωση εμπλέκονται λογιστές, δικηγόροι και αγρότες από τις Αρχάνες Ηρακλείου. Η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2019-2025, με το συνολικό ποσό των παράνομων επιδοτήσεων να ανέρχεται σε 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

