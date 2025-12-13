ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εισαγγελία Ηρακλείου η δικογραφία με τους 14 συλληφθέντες

Ο εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχε δώσει προ μηνών εντολή για έρευνα που αφορά 14 συλλήψεις, με κεντρικό πρόσωπο έναν γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της φερόμενης παράνομης είσπραξης επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με το cretalive, η έρευνα έχει καταλήξει σε υποψίες για την τέλεση αδικημάτων όπως η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και η απάτη σε βάρος κοινοτικών κονδυλίων. Η δεύτερη κατηγορία καθιστά πιθανό να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς το άρθρο 386Β του Ποινικού Κώδικα θέτει την υπόθεση σε διαφορετική νομική τροχιά· χωρίς αυτήν, η έρευνα θα υπαγόταν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της τοπικής Εισαγγελίας. Πλέον, αναμένεται η διαβίβαση της δικογραφίας στην Εισαγγελία Ηρακλείου, ώστε να καθοριστεί η μελλοντική ποινική μεταχείριση των εμπλεκομένων.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται, εκτός από τον αγροτοσυνδικαλιστή, τέσσερις γυναίκες από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον — η σύζυγος, η πεθερά, η μητέρα και η αδερφή του — καθώς και ένας γνωστός λογιστής με τη σύζυγό του, δικηγόρο. Η εμπλοκή της τελευταίας προκάλεσε έκπληξη σε συναδέλφους της, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν είχε ποτέ δημιουργήσει αρνητικά σχόλια γύρω από το όνομά της.

Η 15η σύλληψη αφορά ένα παλιό περίστροφο και δεν συνδέεται με την κύρια υπόθεση. Ο συλληφθείς θα παρουσιαστεί ενώπιον της εισαγγελίας Ηρακλείου.