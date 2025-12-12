ΟΠΕΚΕΠΕ-Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος

Η φωτογραφία που κατέθεσε ο Μακάριος Λαζαρίδης με τον Νίκο Ανδρουλάκη κουμπάρο στο γάμο του ζευγαριού που έχει συλληφθεί

Χωράφια και βοσκοτόπια ανθρώπων που δεν είναι πλέον εν ζωή αλλά και βραχώδεις εκτάσεις δήλωναν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που «έγδυνε» συστηματικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 έως και το 2025, ώστε να φαίνονται δικαιούχοι επιδοτήσεων, σύμφωνα με την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας στην Κρήτη.

Η λεία του κυκλώματος ανέρχεται σε πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ, καθώς δεν έχουν υπολογιστεί οι εφετινές καταβολές στα «αμαρτωλά» ΑΦΜ, ενώ, δύο πρόσωπα βρίσκονται στο προσκήνιο του σκανδάλου, στον απόηχο της έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας και των στελεχών του «ελληνικού FBI» αλλά και των σημερινών (12/12) συλλήψεων 15 ατόμων στην Κρήτη.

Αρχηγός της οργάνωσης φέρεται ότι είναι ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, γνωστός στο κοινό από τις συχνές τηλεοπτικές του εμφανίσεις αλλά και συνεντεύξεις του, Μύρων Χιλετζάκης.

Το 2016, ο Χιλετζάκης είχε γίνει viral καθώς είχε βρει στον λογαριασμό του το κολοσσιαίο ποσό των 200 εκατ. ευρώ!

Όπως είχε ισχυριστεί παλαιότερα, πηγαίνοντας στην τράπεζα ρώτησα αν είχε κατατεθεί στον λογαριασμό του το ποσό των 180 ευρώ, το οποίο περίμενε από την επιδότηση για τους νέους αγρότες κάτω των 40 ετών και ενημερώθηκε ότι στον προσωπικό λογαριασμό του δεν είχαν κατατεθεί 180 ευρώ αλλά… 2 εκατ. ευρώ.

Η προσπάθεια επαλήθευσης του ποσού, το ανέβασε στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ, όταν πέρασε η πρώτη αναστάτωση και μετρήθηκαν όλα τα μηδενικά, αποκαλύφθηκε ότι ο λογαριασμός «μετρούσε» πλέον πάνω από 201.573.000 ευρώ!

Ο κουμπάρος του Ανδρουλάκη

Παράλληλα, κομβικό ρόλο στη δομή της οργάνωσης φέρεται ότι είχαν ο λογιστής Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και του συνεταιρισμού, αλλά και η γυναίκα του, Χρυσάνθη Κουτάντου, δικηγόρος στο επάγγελμα.

Όπως υποστήριξε ο Μακάριος Λαζαρίδης στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, τον Λαμπράκη πάντρεψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πριν από μερικά χρόνια, δείχνοντας και μία φωτογραφία.

Τα χαμόγελα Χιλετζάκη με Μητσοτάκη – Αυγενάκη και στο βάθος… «Φραπές»

Σε κοινωνική εκδήλωση, ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης απεικονίζεται δίπλα στον πρωθυπουργό, ενώ δίνει το «παρών» και σε αγροτική έκθεση, ευρισκόμενος μάλιστα δίπλα στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη. Από πίσω, σε απόσταση μερικών μέτρων, τους ακολουθεί ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «Φραπές».

Ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, με «Φραπέ» και Μύρωνα Χιλετζάκη.

Διαγραφή Λαμπράκη από το ΠΑΣΟΚ

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ζήτησε την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιώργου Λαμπράκη.

Πριν από έξι χρόνια, τον Δεκέμβριο του 2019, ο Λαμπράκης είχε διαγραφεί –μαζί με άλλα τέσσερα μέλη– από το ΠΑΣΟΚ υπό την προεδρία της Φώφης Γεννηματά.

Τότε, ο επικεφαλής της παράταξης που στήριζε η Χαριλάου Τρικούπη για τις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου είχε καταγγείλει τον Γιώργο Λαμπράκη και τα άλλα τέσσερα στελέχη του κόμματος ότι αρνήθηκαν να στηρίξουν την αυτόνομη κάθοδο στις κάλπες του Επιμελητηρίου και συνεργάστηκαν με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Η καταγγελία είχε παραπεμφθεί στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ και τα πέντε στελέχη διεγράφησαν με το αιτιολογικό ότι «κατέβηκαν» στις εκλογές με αντίπαλο ψηφοδέλτιο.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2019, ο Γιώργος Λαμπράκης αναφερόταν στη διαγραφή του, λέγοντας ότι παραμένει ΠΑΣΟΚ. Επί προεδρίας Νίκου Ανδρουλάκη, επανέκτησε την ιδιότητα του κομματικού μέλους.

