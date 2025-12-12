ΟΠΕΚΕΠΕ-Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα που κατασπαταλούσε δημόσιο χρήμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ρόλοι Μύρωνα Χιλετζάκη και Γιώργου Λαμπράκη, οι κουμπαριές και οι παράνομες επιδοτήσεις άνω των 1,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το βαρύ κατηγορητήριο

Newsbomb

ΟΠΕΚΕΠΕ-Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος

Η φωτογραφία που κατέθεσε ο Μακάριος Λαζαρίδης με τον Νίκο Ανδρουλάκη κουμπάρο στο γάμο του ζευγαριού που έχει συλληφθεί

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωράφια και βοσκοτόπια ανθρώπων που δεν είναι πλέον εν ζωή αλλά και βραχώδεις εκτάσεις δήλωναν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που «έγδυνε» συστηματικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 έως και το 2025, ώστε να φαίνονται δικαιούχοι επιδοτήσεων, σύμφωνα με την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας στην Κρήτη.

Η λεία του κυκλώματος ανέρχεται σε πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ, καθώς δεν έχουν υπολογιστεί οι εφετινές καταβολές στα «αμαρτωλά» ΑΦΜ, ενώ, δύο πρόσωπα βρίσκονται στο προσκήνιο του σκανδάλου, στον απόηχο της έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας και των στελεχών του «ελληνικού FBI» αλλά και των σημερινών (12/12) συλλήψεων 15 ατόμων στην Κρήτη.

Αρχηγός της οργάνωσης φέρεται ότι είναι ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, γνωστός στο κοινό από τις συχνές τηλεοπτικές του εμφανίσεις αλλά και συνεντεύξεις του, Μύρων Χιλετζάκης.

Το 2016, ο Χιλετζάκης είχε γίνει viral καθώς είχε βρει στον λογαριασμό του το κολοσσιαίο ποσό των 200 εκατ. ευρώ!

Όπως είχε ισχυριστεί παλαιότερα, πηγαίνοντας στην τράπεζα ρώτησα αν είχε κατατεθεί στον λογαριασμό του το ποσό των 180 ευρώ, το οποίο περίμενε από την επιδότηση για τους νέους αγρότες κάτω των 40 ετών και ενημερώθηκε ότι στον προσωπικό λογαριασμό του δεν είχαν κατατεθεί 180 ευρώ αλλά… 2 εκατ. ευρώ.

Η προσπάθεια επαλήθευσης του ποσού, το ανέβασε στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ, όταν πέρασε η πρώτη αναστάτωση και μετρήθηκαν όλα τα μηδενικά, αποκαλύφθηκε ότι ο λογαριασμός «μετρούσε» πλέον πάνω από 201.573.000 ευρώ!

Ο κουμπάρος του Ανδρουλάκη

Παράλληλα, κομβικό ρόλο στη δομή της οργάνωσης φέρεται ότι είχαν ο λογιστής Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και του συνεταιρισμού, αλλά και η γυναίκα του, Χρυσάνθη Κουτάντου, δικηγόρος στο επάγγελμα.

Όπως υποστήριξε ο Μακάριος Λαζαρίδης στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, τον Λαμπράκη πάντρεψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πριν από μερικά χρόνια, δείχνοντας και μία φωτογραφία.

Τα χαμόγελα Χιλετζάκη με Μητσοτάκη – Αυγενάκη και στο βάθος… «Φραπές»

Σε κοινωνική εκδήλωση, ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης απεικονίζεται δίπλα στον πρωθυπουργό, ενώ δίνει το «παρών» και σε αγροτική έκθεση, ευρισκόμενος μάλιστα δίπλα στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη. Από πίσω, σε απόσταση μερικών μέτρων, τους ακολουθεί ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «Φραπές».

opekepe-xiletzakis.jpg
frapes-xiletzakis-avgenakis-opekepe.jpg

Ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, με «Φραπέ» και Μύρωνα Χιλετζάκη.

Διαγραφή Λαμπράκη από το ΠΑΣΟΚ

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ζήτησε την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιώργου Λαμπράκη.

Πριν από έξι χρόνια, τον Δεκέμβριο του 2019, ο Λαμπράκης είχε διαγραφεί –μαζί με άλλα τέσσερα μέλη– από το ΠΑΣΟΚ υπό την προεδρία της Φώφης Γεννηματά.

Τότε, ο επικεφαλής της παράταξης που στήριζε η Χαριλάου Τρικούπη για τις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου είχε καταγγείλει τον Γιώργο Λαμπράκη και τα άλλα τέσσερα στελέχη του κόμματος ότι αρνήθηκαν να στηρίξουν την αυτόνομη κάθοδο στις κάλπες του Επιμελητηρίου και συνεργάστηκαν με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Η καταγγελία είχε παραπεμφθεί στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ και τα πέντε στελέχη διεγράφησαν με το αιτιολογικό ότι «κατέβηκαν» στις εκλογές με αντίπαλο ψηφοδέλτιο.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2019, ο Γιώργος Λαμπράκης αναφερόταν στη διαγραφή του, λέγοντας ότι παραμένει ΠΑΣΟΚ. Επί προεδρίας Νίκου Ανδρουλάκη, επανέκτησε την ιδιότητα του κομματικού μέλους.

lamprakis.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 12/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατομμύρια ευρώ

21:03NEWSBOMB

Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμό στο Μαύρο Λιθάρι

20:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ -Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος - Ο ρόλος Χιλετζάκη και Λαμπράκη – «Ανέστησαν» και νεκρούς

20:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καμπάνες για κλοπή σε καφετέρια στον Βόλο - Καταδικάστηκαν 22χρονος και ο 19χρονος συνεργός του

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο, Ιταλία, Μάλτα και Βουλγαρία αντιτίθενται για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

20:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ ο Μο Σαλάχ

20:11LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Η λαμπερή εμφάνιση σε χριστουγεννιάτικο πάρτι με vintage φόρεμα Gucci - Το ντεκολτέ που «έκλεψε» τις εντυπώσεις

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Τη Δευτέρα η δικογραφία σε βάρος του - Δεν καταθέτει το δίπλωμα

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Απρόοπτο σε ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω… κλειστού μικροφώνου – «Είστε στο mute»

19:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε νικήσει»

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ένα UFO κατέβηκε σε χωριό του Κιλκίς - Η πατούσα που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία!

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Ολγκίν για το Κυπριακό μετά την τριμερή στη Λευκωσία

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει τη «Σχολή Γονέων» για μαθητές Δημοτικού

19:46LIFESTYLE

Λένα Δροσάκη: «Όταν πήγα 40 συνέβη η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μου, έπεσαν πάρα πολλά»

19:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για τα 13 νέα Πειραματικά Σχολεία: Ενισχύουν τον θεσμό της καινοτομίας στην εκπαίδευση

19:34ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Διπλός σεισμός στην Πάφο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Άνισος ανταγωνισμός από την Ασία για το ελληνικό εμπόριο

19:27WHAT THE FACT

Καφές: Οι κρυφοί κίνδυνοι όταν χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την πέψη

19:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το παιχνίδι «της κουμπάρας ή της κουμπαριάς ή του κουμπάρου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

20:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ -Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος - Ο ρόλος Χιλετζάκη και Λαμπράκη – «Ανέστησαν» και νεκρούς

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν - Βίντεο με το επεισόδιο

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 12/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατομμύρια ευρώ

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο, Ιταλία, Μάλτα και Βουλγαρία αντιτίθενται για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμό στο Μαύρο Λιθάρι

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Οι συλλήψεις στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Από τον κουμπάρο Ανδρουλάκη στον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή που το 2016 είχε βρει €200 εκατ. στον λογαριασμό του!

15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Ελ Κααμπί πήρε την απόφαση και φεύγει από τον Ολυμπιακό»

19:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τα Χριστούγεννα - «Τίποτα δεν έχει "κλειδώσει" ακόμα»

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Τη Δευτέρα η δικογραφία σε βάρος του - Δεν καταθέτει το δίπλωμα

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ένα UFO κατέβηκε σε χωριό του Κιλκίς - Η πατούσα που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία!

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κυνηγά στους διαδρόμους της Βουλής τον «φραπέ», αφού την απείλησε να της «στρίψει το λαρύγγι» - Δείτε βίντεο

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία - Ο ρόλος του

20:12ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ