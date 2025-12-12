ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του κουμπάρου Ανδρουλάκη

Την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιώργου Λαμπράκη ζητά με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος.



Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι ένα από τα 15 άτομα που συνελήφθησαν σήμερα στην Κρήτη, ύστερα από επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κουμπάρου του προεδρου του ΠΑΣΟΚ, όπως προέκυψε από σχετική αναφορά του εισηγητή της ΝΔ στην Εξεταστική, Μακάριου Λαζαρίδη.



Μάλιστα, ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατέθεσε φωτογραφία από τον γάμο του Γιώργου Λαμπράκη, όπου διακρίνεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης να βρίσκεται δίπλα στο ζευγάρι κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής.



Με ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι με το «τρόπαιο» που «περιφέρει» ο κ. Λαζαρίδης, επιχειρεί να «"κρύψει" τον φερόμενο ως εγκέφαλο κυκλώματος στην Κρήτη, που είναι σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας».



«Κανείς δεν επικαλείται οποιαδήποτε σχέση του με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να κάνει εγκληματικές πράξεις, όπως έχει συμβεί με τον κ. Ξυλούρη που επικαλείται την κουμπαριά του με τον κ. Μητσοτάκη σε συνομιλίες που βρίσκονται στη δικογραφία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη.



Αστυνομική επιχείρηση



Η επιχείρηση της Αστυνομίας ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής (12/12) με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που απέσπασε χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης εξασφάλιζαν παράνομα ενισχύσεις και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποβάλλοντας ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις. Η δράση τους είχε ως αποτέλεσμα τη συστηματική απομύζηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.



Μέχρι στιγμής, η επιχείρηση έχει οδηγήσει σε 15 προσαγωγές ατόμων, ανάμεσά τους λογιστές, ένας δικηγόρος, κάποιοι αγρότες και ένας πρόεδρος συνεταιρισμού. Το ερευνώμενο διάστημα είναι από το 2019 μέχρι το 2025, ενώ τα συνολικά χρήματα που φέρονται να έχουν λάβει είναι 1.700.000 ευρώ.

Η «κουμπαριά» Ανδρουλάκη – Λαμπράκη που σήκωσε «θύελλα» στην Εξεταστική

Σύμφωνα με τον Μακάριο Λαζαρίδη, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, τον οποίο πάντρεψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πριν από μερικά χρόνια.

«Η κυρία Αποστολάκη μάς είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε, έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής (12/12) και συνεχίζεται, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που απέσπασε χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 15 συλληφθέντες, μεταξύ 42 κατηγορουμένων, υπέβαλαν ακόμη κι εφέτος πλαστές αιτήσεις, δηλώνοντας ακόμη και χωράφια που ανήκαν σε ιδιοκτήτες που έχουν αποβιώσει...

