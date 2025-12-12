Οι «ύμνοι» Αυγενάκη στον Χιλετζάκη που συνελήφθη σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Φωτογραφίες με Μητσοτάκη και Αυγενάκη είχε ο Χιλετζάκης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Οι «ύμνοι» Αυγενάκη στον Χιλετζάκη που συνελήφθη σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Φωτογραφίες που απεικονίζουν τον φερόμενο ως «εγκέφαλο» των 15 ατόμων που συνελήφθησαν στα πλαίσια της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρώην υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσα από πηγές.

Συγκεκριμένα, το φωτογραφικό υλικό αφορά αφενός κοινωνική εκδήλωση στην οποία φαίνεται να παραβρίσκονται τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης, αλλά και αγροτική έκθεση στην οποία βρίσκεται δίπλα στον Λευτέρη Αυγενάκη.

Παράλληλα, στην επιφάνεια επανέρχεται ανακοίνωση από το 2024, του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την εκλογή του Μύρωνα Χιλετζάκη στη θέση του Προέδρου του Τακτικού Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου Μικρών Συνεταιρισμών της ΕΘ.Ε.Α.Σ.

whatsapp-image-2025-12-12-at-152636.jpg

«Είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε συντοπίτες μας να καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις και αξιώματα. Άλλωστε ο Μύρωνας Χιλετζάκης διακρίνεται για την εργατικότητα, τη συνέπεια και την ηθική του ακεραιότητα και είναι βέβαιο πως το Τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο Μικρών Συνεταιρισμών της ΕΘΕΑΣ βρίσκεται σε εξαιρετικά χέρια. Η πορεία του αναμένεται ακόμα πιο λαμπρή! Εύχομαι από καρδιάς μια γόνιμη και παραγωγική θητεία!», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Λευτέρης Αυγενάκης στην ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η εισγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, αναφερόμενη στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που έγινε σήμερα στην Κρήτη και όπου συνελήφθησαν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Μύρων Χιλετζάκης, για τον οποίο είπε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ, αναφέροντας μάλιστα ότι υπάρχουν φωτογραφίες που το αποδεικνύουν.

Απαντώντας στην κατηγορία ο εισηγήτης της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης είπε ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο Γιώργος Λαμπράκης, κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Μάλιστα, αργότερα, ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατέθεσε φωτογραφία από τον γάμο του Γιώργου Λαμπράκη.

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι με το «τρόπαιο» που περιφέρει, επιχειρεί να «"κρύψει" τον φερόμενο ως εγκέφαλο κυκλώματος στην Κρήτη, που είναι σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας».

«Κανείς δεν επικαλείται οποιαδήποτε σχέση του με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να κάνει εγκληματικές πράξεις, όπως έχει συμβεί με τον κ. Ξυλούρη που επικαλείται την κουμπαριά του με τον κ. Μητσοτάκη σε συνομιλίες που βρίσκονται στη δικογραφία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη.

Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ αντιπαραβάλει την περίπτωση του «Φραπέ» Γιώργου Ξυλούρη αναφέροντας: «24 ώρες μετά το γαλάζιο πέπλο προστασίας του κ. Ξυλούρη στη σιωπή για να μην αποκαλύψει τις πολιτικές του πλάτες στο καθετοποιημένο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία επενδύει και πάλι στον χυδαίο συμψηφισμό.
Ο άνθρωπος που υποσχόταν φορτηγά με στοιχεία, πήγε δασκαλεμένος και προκλητικός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τον διευκόλυναν για να μην «κάψει» τη γούνα τους».

