Μπουκώρος στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αποκαλύπτω ποιος με ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις

Αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομα του κυβερνητικού στελέχους που τον ενημέρωσε πως εμπλέκεται στις επισυνδέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, σήμερα Παρασκευή.

«Δεν θεωρώ σπουδαίο και δεν θα το κάνω να σας πω το όνομα της κυβερνητικής πηγής που μου έδωσε αυτή την πληροφορία. Δεν θα τροφοδοτήσω μια ονοματολογία που θα συσκοτίσει το έργο της επιτροπής» ανέφερε χαρακτηριστικά και μάλιστα στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Η αναφορά αυτή από τον κ. Μπουκώρο, είχε γίνει σε συνεντεύξεις του, μετά την αποπομπή του από την κυβέρνηση όπου υπηρετούσε ως υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου είχε πει ότι γνώριζε για πως εμπλεκόταν στις επισυνδέσεις, καθώς τον είχε ενημερώσει «κυβερνητική πηγή» από τον Ιούνιο του 2024. «Σε εκείνες τις συνεντεύξεις είχα πει ότι πράγματι κυβερνητική πηγή από τον Ιούνιο του 2024 - ένα χρόνο νωρίτερα - με είχε ενημερώσει ότι περιλαμβάνομαι σε μια δικογραφία η οποία όμως είχε τεθεί στο αρχείο. Εκείνη ήταν η ενημέρωση που είχα. Η δική μου επισύνδεση αφορούσε τρία τηλεφωνήματα για το ίδιο θέμα. Τα τηλεφωνήματα έγιναν στις 4,10 και 19 Οκτωβρίου 2021», δήλωσε σήμερα ο κ. Μπουκώρος.

Ο ίδιος διέψευσε τους ισχυρισμούς περί «προειδοποίησης προκειμένου να είναι προσεκτικός στις τηλεφωνικές του συνομιλίες»: «Δεν έχει καμία συνάφεια ο ισχυρισμός αυτός με την πραγματικότητα. Η μια και μοναδική συνομιλία έγινε αρχές Οκτωβρίου 2021. Και γι’ αυτό ενημερώθηκα Ιούλιο 2024. Αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να συσκοτίσει το πραγματικό αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής. Εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι το γιατί δεν κατονομάζω την κυβερνητική πηγή που με ενημέρωσε. Γιατί η πληροφορία αφορούσε δικογραφία που είχε μπει στο αρχείο. Τότε δεν με απασχόλησε το θέμα αφού είχε αρχειοθετηθεί μέχρι που επανήλθε ως αλληλοσχετιζόμενη με την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

Ο Χρήστος Μπουκώρος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας μάλιστα πως σε ανύποπτο χρόνο ο ίδιος είχε προχωρήσει σε αποκαλύψεις που οδήγησαν ακόμα και σε συλλήψεις. Για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του, μίλησε για την υπόθεση με την Λίμνη Κάρλα που όπως είπε, ο ίδιος έφερε στην Βουλή και την δημοσιότητα.

