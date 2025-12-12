Μπουκώρος στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αποκαλύπτω ποιος με ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις

«Δεν θεωρώ σπουδαίο και δεν θα το κάνω να σας πω το όνομα της κυβερνητικής πηγής που μου έδωσε αυτή την πληροφορία. Δεν θα τροφοδοτήσω μια ονοματολογία που θα συσκοτίσει το έργο της επιτροπής» ανέφερε χαρακτηριστικά

Newsbomb

Μπουκώρος στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αποκαλύπτω ποιος με ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις
Κατάθεση του Χρήστου Μπουκώρου, Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομα του κυβερνητικού στελέχους που τον ενημέρωσε πως εμπλέκεται στις επισυνδέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, σήμερα Παρασκευή.

«Δεν θεωρώ σπουδαίο και δεν θα το κάνω να σας πω το όνομα της κυβερνητικής πηγής που μου έδωσε αυτή την πληροφορία. Δεν θα τροφοδοτήσω μια ονοματολογία που θα συσκοτίσει το έργο της επιτροπής» ανέφερε χαρακτηριστικά και μάλιστα στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Η αναφορά αυτή από τον κ. Μπουκώρο, είχε γίνει σε συνεντεύξεις του, μετά την αποπομπή του από την κυβέρνηση όπου υπηρετούσε ως υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου είχε πει ότι γνώριζε για πως εμπλεκόταν στις επισυνδέσεις, καθώς τον είχε ενημερώσει «κυβερνητική πηγή» από τον Ιούνιο του 2024. «Σε εκείνες τις συνεντεύξεις είχα πει ότι πράγματι κυβερνητική πηγή από τον Ιούνιο του 2024 - ένα χρόνο νωρίτερα - με είχε ενημερώσει ότι περιλαμβάνομαι σε μια δικογραφία η οποία όμως είχε τεθεί στο αρχείο. Εκείνη ήταν η ενημέρωση που είχα. Η δική μου επισύνδεση αφορούσε τρία τηλεφωνήματα για το ίδιο θέμα. Τα τηλεφωνήματα έγιναν στις 4,10 και 19 Οκτωβρίου 2021», δήλωσε σήμερα ο κ. Μπουκώρος.

Ο ίδιος διέψευσε τους ισχυρισμούς περί «προειδοποίησης προκειμένου να είναι προσεκτικός στις τηλεφωνικές του συνομιλίες»: «Δεν έχει καμία συνάφεια ο ισχυρισμός αυτός με την πραγματικότητα. Η μια και μοναδική συνομιλία έγινε αρχές Οκτωβρίου 2021. Και γι’ αυτό ενημερώθηκα Ιούλιο 2024. Αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να συσκοτίσει το πραγματικό αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής. Εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι το γιατί δεν κατονομάζω την κυβερνητική πηγή που με ενημέρωσε. Γιατί η πληροφορία αφορούσε δικογραφία που είχε μπει στο αρχείο. Τότε δεν με απασχόλησε το θέμα αφού είχε αρχειοθετηθεί μέχρι που επανήλθε ως αλληλοσχετιζόμενη με την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

Ο Χρήστος Μπουκώρος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας μάλιστα πως σε ανύποπτο χρόνο ο ίδιος είχε προχωρήσει σε αποκαλύψεις που οδήγησαν ακόμα και σε συλλήψεις. Για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του, μίλησε για την υπόθεση με την Λίμνη Κάρλα που όπως είπε, ο ίδιος έφερε στην Βουλή και την δημοσιότητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Ελ Κααμπί πήρε την απόφαση και φεύγει από τον Ολυμπιακό»

15:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωναν χωράφια πεθαμένων - Αγροτοσυνδικαλιστής είχε εμπλέξει και την πεθερά του

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Διδυμίδες: Τα μάτια στον ουρανό - Πλησιάζει η πιο εντυπωσιακή βροχή διαττόντων αστέρων

14:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική παρέμβαση για «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση - Ίσως συλληφθεί μέχρι τα μεσάνυχτα

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο θα φύγει από την εξουσία με διαπραγματεύσεις ή χωρίς», λέει η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο

14:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Επίθεση» Ασλανίδη σε Γκαγκάτση για Λανουά - Η απάντηση του προέδρου της ΕΠΟ

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή απάτη! Μηνύματα SMS και emails που χρησιμοποιούν το όνομα του Δήμου Αθηναίων

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπουκώρος στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αποκαλύπτω ποιος με ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυση κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις απειλές του «Φραπέ», Γιώργου Ξυλούρη κατά της ζωής της

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Συνάντηση Σλοτ με Σαλάχ

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από το λιμάνι Θεσσαλονίκης οι αγρότες - Χωρίς επεισόδια το συλλαλητήριο - Βίντεο

14:20LIFESTYLE

Χαμός στο First Dates για το ποιος θα πληρώσει: Η Άντα σηκώθηκε και έφυγε!

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αταίριαστοι συνεχάρησαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη με Euro 2004 και «Πειρατικό»

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 44χρονος ερασιτέχνης ψαράς στο νοσοκομείο - Τραυματίστηκε στο κεφάλι από αγκίστρι

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρεκόρ τηλεθέασης έκανε στο κανάλι της Βουλής η Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ με «Φραπέ» και Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σχεδόν 600.000 Έλληνες παρακολουθούσαν επί ώρες!

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκαγκάτσης: «Με ενότητα και διαφάνεια στον νέο αιώνα - Το ποδόσφαιρο μας ενώνει»

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Τζοάνα Τρόλοπ σε ηλικία 82 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική παρέμβαση για «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση - Ίσως συλληφθεί μέχρι τα μεσάνυχτα

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κυνηγά στους διαδρόμους της Βουλής τον «φραπέ», αφού την απείλησε να της «στρίψει το λαρύγγι» - Δείτε βίντεο

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: 18χρονος βρέθηκε νεκρός σε καμινάδα επτά χρόνια μετά την εξαφάνισή του

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην επιτροπή Δεοντολογίας στέλνει την Κωνσταντοπούλου ο Νικολακόπουλος για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία - Ο ρόλος του

20:12ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρεκόρ τηλεθέασης έκανε στο κανάλι της Βουλής η Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ με «Φραπέ» και Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σχεδόν 600.000 Έλληνες παρακολουθούσαν επί ώρες!

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Μαθητής στο νοσοκομείο μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο

12:32WHAT THE FACT

Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ

13:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χωρίς τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα να παραπεμφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου στη δικαιοσύνη ο «Φραπές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ