Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Άγρια κόντρα Λαζαρίδη με Αποστολάκη - Πυρά Κωνσταντοπούλου

Κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, παραγωγού, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τόσο τη χθεσινή κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως Φραπέ, όσο και τις 15 συλλήψεις στην Κρήτη από την Οικονομική Αστυνομία για παράνομες επιδοτήσεις.

Έντονη ήταν η αντίδραση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, στην αναφορά της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας αγροτοσυνδικαλιστής μέλος της ΝΔ, σημειώνοντας ότι στο κόμμα της διαγράφεται αμέσως.

«Από τις συλλήψεις αποδεικνύεται ότι το κράτος λειτουργεί. Μας είπε όμως η κυρία Αποστολάκη ότι ένας από τους συλληφθέντες είναι μέλος της ΝΔ. Μεταξύ όμως αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής, λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη καθώς και η σύζυγος του. Θα τον διαγράψει; Θα παραδεχθεί δημόσια την κουμπαριά;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λαζαρίδης, επιδεικνύοντας στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, φωτογραφία τους από τον γάμο.

Απαντώντας η κυρία Αποστολάκη, επισήμανε ότι «σε οποιαδήποτε εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ, το μέλος θα διαγραφεί με αντανακλαστικά δευτερολέπτων από το κόμμα. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής εμείς».

Ταυτόχρονα κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «χθες προστάτευσε και υπέθαλψε τον Γιώργο Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή», και άφησε αιχμές κατά του κ. Λαζαρίδη, σημειώνοντας ότι της συνεδρίασης προεδρεύει ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και όχι «κάποιος χωροφύλακας επαρχίας».

«Η κυρία Αποστολάκη με χαρακτηρίζει χωροφύλακα επαρχίας. Εγώ δεν γεννήθηκα σε σαλόνια και κότερα», σχολίασε ο κ. Λαζαρίδης.

Ταυτόχρονα ανέφερε ότι καταθέτει στην Εξεταστική «τη φωτογραφία στην οποία είναι κουμπάρος ο κ. Ανδρουλάκης με το ζεύγος που έχει συλληφθεί και περιμένουμε να μας απαντήσει δημόσια».

Λίγο αργότερα ο κ. Λαζαρίδης επανήλθε στο θέμα τονίζοντας ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ παραδέχεται εμμέσως πλην σαφώς την κουμπαριά του κ. Ανδρουλάκη με τους Γιώργο Λαμπράκη και Χρυσάνθη Κουτάντου.

«Καλούμε προσωπικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να βγει, όχι με διαρροές, και να μας πει και να παραδεχθεί ότι είναι κουμπάροι με τον συλληφθέντα και την προσαχθείσα» τόνισε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Υποστήριξε ακόμα ότι «όχι μόνο είναι κουμπάροι αλλά και οι δυο έχουν συνυπογράψει δήλωση υποστήριξης του Νίκου Ανδρουλάκη μαζί με άλλους 128 νέους επιστήμονες από το Ηράκλειο για την ηγεσία του Κινήματος».

Πυρά Ζ.Κωνσταντοπούλου κατά ΝΔ και Μ.Αποστολάκη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου σε παρέμβαση της επιτέθηκε τόσο στη ΝΔ όσο και στο ΠΑΣΟΚ.

Όπως ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου «η ΝΔ συνεχίζει να προστατεύει και να υποθάλπει έναν εγκληματία, τον Γ. Ξυλούρη ο οποίος απείλησε και την ίδια ότι θα της στρίψει το λαρύγγι και θα τη σκοτώσει» ενώ τα πυρά της έστρεψε και κατά του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Λυπάμαι που επιλέγετε να σύρεστε σε βεντέτα με τις κουμπαριές, την ώρα που κάνετε χατίρια στη ΝΔ, αρνούμενοι να συμπράξετε με την αντιπολίτευση για σύλληψη του ”Φραπέ”».

«Ο τρόπος με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ ασκεί τα καθήκοντά του δεν εξαρτάται από την αποδοχή της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Δίνουμε μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο σκάνδαλο», της απάντησε η κυρία Αποστολάκη.

ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι συλλήψεις στην Κρήτη: Από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή στον κουμπάρο Ανδρουλάκη

Νέο κύκλο αναταράξεων στο πολιτικό σκηνικό ανοίγουν οι αποκαλύψεις των προσώπων που συνελήφθησαν για εμπλοκή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης είχε έναν εκρηκτικό διάλογο με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι ο Γιώργος Λαμπράκης, είναι σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Απαντώντας, η Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβε και ο Μύρων Χιλετζάκης, γνωστός «γαλάζιος» συνδικαλιστής.

Και τα δύο πρόσωπα που κατονομάστηκαν από τον Μακάριο Λαζαρίδη και τη Μιλένα Αποστολάκη, στην προσπάθεια που κατέβαλαν να αποδώσουν ελεγχόμενα πρόσωπα για λήψη παρανόμων επιδοτήσεων στο αντίπαλο κόμμα, φαίνεται ότι είχαν μία… ιδιαίτερη σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια και «βιτρίνα» τον Οργανισμό Πληρωμών των Κοινοτικών Ενισχύσεων.

Όταν ο Χιλετζάκης βρήκε… τυχαία 200 εκατ. ευρώ στο λογαριασμό του

Το 2016, ο Μύρων Χιλετζάκης, ο αγροτοσυνδικαλιστής ο οποίος συνελήφθη ως φερόμενος αρχηγος εγκληματικής οργάνωσης για απάτη εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε γίνει viral καθώς είχε βρει στο λογαριασμό του το κολοσσιαίο ποσό των 200 εκατ. ευρώ!

Ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, με «Φραπέ» και Μύρωνα Χιλετζάκη.

Ο Μύρων Χιλετζάκης είναι πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και των Μικρών Συνεταιρισμών της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, και σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον κεντρικό συντονιστή της εγκληματικής ομάδας που κατασπαταλούσε χρήματα του Οργανισμού.

Όπως ο ίδιος είχε ισχυριστεί παλαιότερα, πηγαίνοντας στην τράπεζα ρώτησα αν είχε κατατεθεί στον λογαριασμό του το ποσό των 180 ευρώ, το οποίο περίμενε από την επιδότηση για τους νέους αγρότες κάτω των 40 ετών και ενημερώθηκε ότι στον προσωπικό λογαριασμό του δεν είχαν κατατεθεί 180 αλλά… 2 εκατ. ευρώ. Η προσπάθεια επαλήθευσης του ποσού, το ανέβασε στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ, όταν πέρασε η πρώτη αναστάτωση και μετρήθηκαν όλα τα μηδενικά, αποκαλύφθηκε ότι ο λογαριασμός «μετρούσε» πλέον πάνω από 201.573.000 ευρώ!

Η «κουμπαριά» Ανδρουλάκη – Λαμπράκη που σήκωσε «θύελλα» στην Εξεταστική

Σύμφωνα με τον Μακάριο Λαζαρίδη, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, τον οποίο πάντρεψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πριν από μερικά χρόνια.

«Η κυρία Αποστολάκη μάς είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε, έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής (12/12) και συνεχίζεται, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που απέσπασε χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 15 συλληφθέντες, μεταξύ 42 κατηγορουμένων, υπέβαλαν ακόμη κι εφέτος πλαστές αιτήσεις, δηλώνοντας ακόμη και χωράφια που ανήκαν σε ιδιοκτήτες που έχουν αποβιώσει...

