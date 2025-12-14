Έφτασαν στην Αθήνα οι 15 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

: Πώς έστησε την κομπίνα η εγκληματική οργάνωση

Έφτασαν στην Αθήνα οι 15 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά από την Κρήτη λίγο πριν τις 07:00 το πρωί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι 15 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κατόπιν θα πάρουν το δρόμο για τον ανακριτή από όπου αναμένεται να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Ανάμεσά του βρίσκεται τόσο το πρώην στέλεχος της ΝΔ όσο και ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με το patris.gr, εννέα από αυτούς αναχώρησαν από το Ηράκλειο με κλούβα, ενώ οι υπόλοιποι έξι με συμβατικά οχήματα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ., η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με 42 μέλη. Οι 15 θεωρούνται βασικά μέλη και συνελήφθησαν για υπεξαίρεση επιδοτήσεων μέσω ψευδών δηλώσεων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς έστησε την κομπίνα η εγκληματική οργάνωση

Στα «δίχτυα» των Αρχών έπεσε μια εγκληματική ομάδα που πραγματοποιούσε μεγάλες απάτες για να πάρει αγροτικές επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, υποβάλλοντας ψευδείς αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνελήφθησαν 16 άτομα, ανάμεσά τους οι αρχηγοί της ομάδας, και στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 26 άτομα. Ένα μέλος είχε πεθάνει το 2024.

Κατασχέθηκαν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, όπως:

  • 35.750 ευρώ
  • 19 χρυσές λίρες
  • 1 ράβδος χρυσού
  • 3 χρυσές αλυσίδες
Η ομάδα δρούσε από το 2019 μέχρι το 2025 και η μέθοδός της ήταν:

  • Υποβολή ψευδών αιτήσεων για επιδοτήσεις, δηλώνοντας αγροτεμάχια που δεν κατείχαν πραγματικά.
  • Χρήση ψευδών ιδιοκτησιών ή εκμισθωτών, ακόμα και θανόντων.
  • Δημιουργία λογαριασμών που ανήκαν στα βασικά μέλη, όχι στα άτομα που ζητούσαν τις επιδοτήσεις.
  • Δήλωση ψεύτικου ζωικού κεφαλαίου.

Εκμετάλλευση της θέσης τους σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων για να διευκολύνουν την απάτη.

Μέλη της ομάδας εργάζονταν σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και είχαν λογιστικές γνώσεις για να κάνουν πιο εύκολη τη διαδικασία. Εντοπίστηκαν 11 τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιήθηκαν παράνομα, ακόμα και ένας λογαριασμός ενός νεκρού ατόμου.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 143 ψευδείς αιτήσεις για επιδοτήσεις από το 2019 μέχρι το 2025.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελία για να τους ασκηθούν κατηγορίες.

