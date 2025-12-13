ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

Τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), στην Αθήνα

Μια εγκληματική οργάνωση που εκμεταλλευόταν το σύστημα επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύφθηκε πρόσφατα, με κατηγορούμενους μέλη της που εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες. Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση και προχωρούν σε έρευνες για να εντοπίσουν και άλλους εμπλεκόμενους στην εγκληματική δραστηριότητα.

«Δεν το γνώριζα»

Ένας από τους κατηγορούμενους, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία, μίλησε αποκλειστικά στο MEGA.

«Ούτε 0,50 € δεν έχω πάρει. Εγώ δεν το γνώριζα, εάν κάποιος έχει πάρει επιδότηση, κάποιος την έχει κάνει εν αγνοία μου ή έχουν κάνει καμιά απάτη. Ποτέ μου δεν έχω κάνει χαρτιά για επιδότηση. Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος. Ελιές έχω, αλλά ποτέ μου δεν έχω πάρει επιδότηση. Κατηγορούμενος δηλαδή είμαι;».

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τρόπος δράσης του κυκλώματος ήταν:

Υπέβαλαν στα ΚΥΔ ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ (συνολικά έγιναν 143 από το 2019 έως το 2025).

Δήλωναν «μαϊμού» αγροτεμάχια, ακόμη και νεκρών, συχνά με κοινούς εκμισθωτές, αλλά και ζωικό κεφάλαιο που δεν υπήρχε.

Ενέτασσαν στο Ε9 απομακρυσμένες εκτάσεις που φρόντιζαν να διαγράφουν σε σύντομο χρόνο.

11 τραπεζικοί λογαριασμοί ανήκαν στους ίδιους, όχι στους δήθεν αιτούμενους.

Νέο «λαβράκι» από τις τηλεφωνικές συνομιλίες

Από τις τηλεφωνικές συνομιλίες του επονομαζόμενου «Φραπέ», Γιώργου Ξυλόυρη, που παρακολουθείτο στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προέκυψαν στοιχεία και για άλλες, πιθανές εγκληματικές πράξεις, όπως είναι η παράνομη εισαγωγή εργατών γης, όπου ακούγεται το όνομα του κ. Χιλετζάκη.

«Φραπές»: Ο Μύρος με τον Για… έχουνε κάμει, με τον Γιαν… έχουνε κάμει την ιστορία με τον πρέσβη. Ο Μύρος πρέπει να έχει πάρει τώρα πεντακοσάρι στην πάρτη του.

Αντιδήμαρχος: Ποιον πρέσβη;

«Φραπές»: Απ’ τα ονόματα που δίνει των αλλοδαπών. Αυτοί φέρνουν αλλοδαπούς ρε με την ΕΘ.Ε.Α.Σ.

Αντιδήμαρχος: Μμμ.

Οι Αρχές, στις εφόδους σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, ακόμη και οχήματα των εμπλεκομένων, βρήκαν 35.000 ευρώ, πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

