Η Νέα Δημοκρατία έχει διαγράψει τον Μύρωνα Χιλετζάκη - Τι είπε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος

Σύμφωνα με πληροφορίες η Νέα Δημοκρατία έχει διαγράψει τον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη, του οποίου το όνομα ενεπλάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, αναφέρθηκε στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με τις πολλές συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο Μύρων Χιλετζάκης, για τον οποίο είπε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ, τονίζοντας μάλιστα ότι υπάρχουν φωτογραφίες που το αποδεικνύουν.

Απαντώντας στην κατηγορία ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης είπε ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο Γιώργος Λαμπράκης, κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Ήταν ανενεργό μέλος

Για το θέμα τοποθετήθηκε μέσω X η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου:

Στο @pasok αποδεικνύονται πραγματικά ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Θα περίμενε κανείς ότι, ειδικά μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για τις κουμπαριές του κ. Ανδρουλάκη που βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις, θα έδειχναν μεγαλύτερη πολιτική σωφροσύνη.

Αντί όμως να κατανοήσουν σε τι ολισθηρό δρόμο έχουν μπει και να σιωπήσουν, επιμένουν να συνδέσουν εμπλεκόμενους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό παρότι η αυτή η τακτική τους γύρισε ξανά μπούμερανγκ.

Όπως ξεκαθάρισα και σήμερα στον κ. Τσουκαλά στο OPEN, η προσπάθεια λάσπης και συμψηφισμού πέφτει στο κενό. Ο κ. Χιλετζάκης ήταν ανενεργό μέλος μας εδώ και χρόνια, δεν συμμετείχε σε καμία πρόσφατη εκλογική διαδικασία και έχει διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα του κόμματος.

Είναι πάγια και αδιαπραγμάτευτη αρχή της Νέας Δημοκρατίας, μόλις υπάρξει η παραμικρή εμπλοκή μέλους σε ποινική δικογραφία, να αναστέλλεται αυτομάτως και ακαριαία η κομματική του ιδιότητα. Δεν περιμένουμε υποδείξεις για να πράξουμε το αυτονόητο, ούτε εκδίδουμε δελτία τύπου όπως έσπευσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ για επικοινωνιακή διαχείριση.

Έστω και τώρα ας αναλογιστούν το βάρος της ευθύνης που τους αναλογεί ως αξιωματική αντιπολίτευση, ας σταματήσουν την μικροπολιτική και ας συνδράμουν επιτέλους ουσιαστικά στη διερεύνηση του τι πήγε στραβά με τις αγροτικές επιδοτήσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Στο @pasok αποδεικνύονται πραγματικά ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Θα περίμενε κανείς ότι, ειδικά μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για τις κουμπαριές του κ. Ανδρουλάκη που βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις, θα έδειχναν μεγαλύτερη πολιτική σωφροσύνη.



Αντί όμως να… — Alexandra Sdoukou (@ASdoukou) December 13, 2025

Διαβάστε επίσης