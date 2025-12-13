Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

«Η Κωνσταντοπούλου εδώ και καιρό έχει μετατρέψει την Εξεταστική Επιτροπή —και συνολικά τη θεσμική διαδικασία και όχι μόνο — σε ένα πραγματικό τσίρκο» αναφέρει σε ανάρτησή της η Πόπη Σεμερτζίδου

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά
Η Πόπη Σεμερτζίδου με μακροσκελή ανάρτησή της στα Social media σχολιάζει το αίτημα για παραπομπή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξοργιστικές απαντήσεις της Πόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για τη Ferrari, η συνεχόμενη επίκληση της άγνοιας για τα πεπραγμένα του συντρόφου της, αλλά και η απάντησή της για τα κέρδη που αποκόμισε το ζευγάρι μέσα από τυχερά παιχνίδια, προκάλεσαν και έντονες αντιπαραθέσεις εντός της Επιτροπής, κυρίως με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξέτασε τη μάρτυρα σε έναν ιδιαίτερα επεισοδιακό διάλογο.

Το ίδιο συνέβη και με την κατάθεση του συντρόφου της Πόπης Σεμερτζίδου, Χρήστου Μαγειρία, ο οποίος επίσης κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες στην Εξεταστική

Στην σημερινή ανάρτησή της η Σεμερτζίδου αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου «εδώ και καιρό έχει μετατρέψει την Εξεταστική Επιτροπή —και συνολικά τη θεσμική διαδικασία και όχι μόνο — σε ένα πραγματικό τσίρκο. Καθημερινά δίνει το δικό της σόου, εκμεταλλευόμενη τον ανθρώπινο πόνο, τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας μας, ακόμη και ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, παραπλανώντας συνειδητά την κοινωνία για το προσωπικό και πολιτικό της όφελος».

Επίσης υποστηρίζει ότι «δεν την ενδιαφέρει η αλήθεια ούτε η ουσιαστική διερεύνηση των γεγονότων, αλλά αποκλειστικά η προσωπική της προβολή και η δημιουργία εντυπώσεων. Όταν όμως τίθεται ζήτημα ευθύνης, κρύβεται πίσω από την πολιτική της ασυλία, ενώ ταυτόχρονα τονίζει διαρκώς ότι είναι αρχηγός κόμματος και ότι, κατά τη λογική της, θα έπρεπε να τυγχάνει διαφορετικής και προνομιακής αντιμετώπισης σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους πολίτες».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Πόπης Σεμερτζίδου:

«Για την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, θέλω να επισημάνω ότι άργησαν χαρακτηριστικά να προχωρήσουν σε αυτήν. Εδώ και καιρό έχει μετατρέψει την Εξεταστική Επιτροπή —και συνολικά τη θεσμική διαδικασία και όχι μόνο — σε ένα πραγματικό τσίρκο. Καθημερινά δίνει το δικό της σόου, εκμεταλλευόμενη τον ανθρώπινο πόνο, τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας μας, ακόμη και ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, παραπλανώντας συνειδητά την κοινωνία για το προσωπικό και πολιτικό της όφελος.

Παράλληλα, κατηγορεί μάρτυρες για πράγματα που δεν έχουν κάνει, χωρίς να προσκομίζει κανένα απολύτως στοιχείο που να στηρίζει τους ισχυρισμούς της. Με αυτή την τακτική ρίχνει λάσπη, σπιλώνει πρόσωπα και καλλιεργεί υποψίες και υπονοούμενα περί ανεντιμότητας και σκοπιμοτήτων, χωρίς αποδείξεις.

Δεν την ενδιαφέρει η αλήθεια ούτε η ουσιαστική διερεύνηση των γεγονότων, αλλά αποκλειστικά η προσωπική της προβολή και η δημιουργία εντυπώσεων. Όταν όμως τίθεται ζήτημα ευθύνης, κρύβεται πίσω από την πολιτική της ασυλία, ενώ ταυτόχρονα τονίζει διαρκώς ότι είναι αρχηγός κόμματος και ότι, κατά τη λογική της, θα έπρεπε να τυγχάνει διαφορετικής και προνομιακής αντιμετώπισης σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους πολίτες.

Μια στάση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ισότητα όλων απέναντι στον νόμο και τα ίδια τα δικαιώματα των πολιτών. Ζήτησε την προστασία της Πολιτείας για τις απειλές που ισχυρίζεται ότι δέχθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή. Αν οι ισχυρισμοί της είναι αληθείς, κάθε απειλή καταδικάζεται. Ωστόσο, η στάση της και η επιλεκτική ευαισθησία που δείχνει απέναντι στις δικές της ακραίες και προσβλητικές συμπεριφορές παραμένει προβληματική. Τέτοιες πρακτικές δεν προσβάλλουν μόνο το Κοινοβούλιο και τους θεσμούς, αλλά και την ίδια την κοινωνία.

Υπονομεύουν τη δημοκρατική διαδικασία, απαξιώνουν τον δημόσιο διάλογο και ενισχύουν τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι σε όλους τους θεσμούς και τις δομές της κοινωνίας. Εμείς, οι Έλληνες πολίτες, ζητάμε τα αυτονόητα: ίσες ευκαιρίες για όλους, αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, διαφάνεια, πρόσβαση σε υγεία και εκπαίδευση, ασφάλεια και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεν θέλουμε να στερηθεί κανείς όσα έχει, αλλά να δοθεί σε όσους δυσκολεύονται η δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες, στήριξη και μια αξιοπρεπή ζωή. Θέλουμε μια κοινωνία όπου οι θεσμοί υπηρετούν τους πολίτες και όχι προσωπικές φιλοδοξίες, εξασφαλίζοντας δικαιοσύνη και αλληλεγγύη για όλους, χωρίς να ευνοεί λίγους ή να αδικεί πολλούς».

Οι άγριοι καυγάδες με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η ένταση στην Εξεταστική είχε ανέβει κατακόρυφα όταν ξεκίνησε η εξέταση της κ. Σεμερτζίδου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να χρησιμοποιεί βαριές εκφράσεις και να προκαλεί την οργή της μάρτυρα.

Οι διάλογοι που διεμείφθησαν είναι χαρακτηριστικοί:

1. «Μαϊμού αγρότες» και «οικονομικοί εγκληματίες»

Μάρτυρας: Έχω πάει στο Ζάππειο και για να κάνω επίδειξη των προϊόντων μου. Έχουν έρθει και πολιτικοί από όλα τα κόμματα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την Πλεύση Ελευθερίας δεν θα τη δείτε….

Μάρτυρας: Δεν στηρίζετε τους αγρότες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τους πραγματικούς αγρότες στηρίζουμε, όχι τους μαϊμού.

Μάρτυρας: Εμείς τι είμαστε; Μας κατηγορείτε; Θα ανακαλέσετε! Δεν είμαι δήθεν αγρότισσα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε.... Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα.

Μάρτυρας: Έχετε αποδείξεις;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάντε μου μήνυση. Είστε θρασύτατη. Από τα βότανα βγάλατε τα πολυτελή ΙΧ;

Μάρτυρας: Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες τα έχουν σε άλλα ονόματα.

2. «Τα έχετε για φάγωμα και για πιώμα»

Μάρτυρας: Με κατονομάζετε άσχετη;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας κατονομάζω πολύ χειρότερα, σας λέω επιτήδεια και ελεγχόμενη.

Μάρτυρας: Δεν μπορεί η γυναίκα να μιλάει για μένα έτσι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα μας πείτε για τα ποσά που κατασχέθηκαν; Ή μονο να οδηγείτε τα πολυτελή ΙΧ ξέρετε;

Μάρτυρας: Πρέπει να πάρω άδεια από κάπου;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα εγκλήματος ναι!

Μάρτυρας: Δεν υπάρχει καμία κατηγορία!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν έχουν κατασχεσθεί τα οχήματα;

Μάρτυρας: Όχι, δεν έχει κατασχεθεί τίποτα. Δεν είστε καλά ενημερωμένη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από τα 2,4 εκατ. ευρώ, έχει μείνει κάτι; Υπάρχει κάτι ή τα έχετε φάει όλα;

Μάρτυρας: Δεν σας επιτρέπω. Δεν τα έχουμε για φάγωμα!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για πιώμα στην υγεία των κορόιδων τα έχετε...

Μάρτυρας: Κάνετε αντιπολίτευση πάνω στις πλάτες της οικογένειάς μου! Έχουμε δεσμευμένα χρήματα. Δεν θυμάμαι τι χρήματα έχει το κάθε μέλος της οικογένειάς μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε θρασύτατη!

Μάρτυρας: Με ψέματα, με ψεύτικες κατηγορίες δεν θα κάνετε πολιτική στις πλάτες της οικογένειάς μας!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με χρυσά κουτάλια φάγατε. Δεν θυμάστε πόσα φάγατε και πόσα μείνανε.

Μάρτυρας: Προσωπικά μου έχουν δεσμεύσει 1.000 ευρώ. Δεν τα έχω φάει, τα έχω επενδύσει στη δουλειά μου κυρία μου.

