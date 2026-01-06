Τηλεθέαση: Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα στην πρωινή ζώνη;

Οι γιορτές τελείωσαν και οι τηλεαστέρες της ψυχαγωγίας πήραν ξανά θέση! Τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, οι παρουσιαστές έδωσαν την πρώτη γενναία μάχη για το 2026 στην τηλεθέαση όντες όλοι στις επάλξεις.

Ο Γιώργος Λιάγκας με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκαν στην κορυφή σημειώνοντας 17,5% στο σύνολο και 14,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, κατέγραψε 10,4% στο σύνολο και 11,9% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του ALPHA, «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου, κράτησε παρέα στο 8,5% του συνόλου και στο 9,4% του δυναμικού κοινού. Το «Breakfast@STAR» επέστρεψε στη βάση του, σημειώνοντας 4,8% και 3,8% αντίστοιχα.

Στο ενημερωτικό μέτωπο, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ έκαναν 13,3% στο σύνολο και 10,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε τη σκυτάλη, κατέγραψε 9% και 5,2% αντίστοιχα. Στο STAR, «Οι αλήθειες με τη Ζήνα» κατέγραψαν 7,2% στο σύνολο και 6,2% στους τηλεθεατές 18-54. Το μαγκαζίνο «10 Παντού», στο OPEN, βρέθηκε στο 10,7% του συνόλου και στο 7,7% των τηλεθεατών 18-54.

