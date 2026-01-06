Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πληρώνει ακριβά τη μετα-Φέργκιουσον εποχή - Το συνολικό ποσό σε αποζημιώσεις

Η αποζημίωση του Ρούμπεν Αμορίμ και τα 91,1 εκατομμύρια ευρώ που κόστισε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η μετά-Φέργκιουσον εποχή.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πληρώνει ακριβά τη μετα-Φέργκιουσον εποχή - Το συνολικό ποσό σε αποζημιώσεις
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Πορτογάλος προπονητής Ρούμπεν Αμορίμ απολύθηκε την Δευτέρα (5/1) από τη Μάντσεστερ Γιουνάιιτεντ.

Ούτε εκείνος έκανε τον κόσμο να ξεχάσει τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Όπως και οι προηγούμενοι, ο Ντέιβιντ Μόγιες, ο Λουί Φαν Γκάαλ, ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ο Έρικ Τεν Χαγκ που πέρασαν από τον πάγκο του Ολντ Τράφορντ.

Ο Ρούμπεν Αμόριμ έμεινε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε 63 επίσημους αγώνες, πετυχαίνοντας 24 νίκες, 18 ισοπαλίες και 21 ήττες. Σε αυτούς τους αγώνες, η ομάδα σκόραρε 103 γκολ και δέχτηκε 95, διατηρώντας την εστία της ανέπαφη σε μόλις εννέα ματς.

Σύμφωνα με το talkSPORT, ο Ρούμπεν Αμόριμ, ο οποίος είχε συμβόλαιο με τους «Κόκκινους Διαβόλους» μέχρι το 2027, θα λάβει ως αποζημίωση ένα ποσό περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας αφήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην έκτη θέση της Premier League, με 31 βαθμούς, όσους και η -5η- Τσέλσι, τρεις πίσω από τη Λίβερπουλ και τη ζώνη του Champions League.

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει δαπανήσει το εκπληκτικό ποσό των 79,3 εκατομμυρίων λιρών ή διαφορετικά 91,1 εκατομμύρια ευρώ, από τότε που αποσύρθηκε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον το 2013, με το Ζοσέ Μουρίνιο να είναι εκείνος που έλαβε το μεγαλύτερο μερίδιο της αποζημίωσης, 22,6 εκατομμύρια ευρώ!

Ο θρυλικός Σκωτσέζος προπονητής τερμάτισε την απίστευτη 26χρονη θητεία του στο «Ολντ Τράφορντ», αφού κατέκτησε 13 τίτλους της Premier League και –ανάμεσα σε άλλα τρόπαια- δύο Champions League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναγκάστηκε να καταβάλει 2,4 εκατομμύρια λίρες όταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έπρεπε να πληρώσει αποζημιώσεις για το προσωπικό που δεν ήθελε ο διάδοχός του, Ντέιβιντ Μόιες, τον οποίο επέλεξε ο ίδιος, όπως αναφέρει σε σχετική ανάλυση η βρετανική εφημερίδα "The Sun".

Οι αποζημιώσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη μετά-Φέργκιουσον εποχή:

Ντέιβιντ Μόγιες 2013-2014 5,2 εκατομμύρια λίρες

Λουίς Φαν Γκάαλ 2014-2016 8,4

Ζοσέ Μουρίνιο 2016-2018 19,6

Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ 2018-2021 9,1

Ραλφ Ράνγκνικ 2021-2022 14,7

Έρικ Τεν Χαγκ 2022-2024 10,4

Ρούμπεν Αμορίμ 2024-2026 9,53

