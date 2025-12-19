Τέλος στο αρνητικό σερί και «ανάσα» στη Wall Street

Απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη η (18/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Τα νεότερα δεδομένα για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ αναζωπύρωσαν τις προσδοκίες για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 65,88 μονάδων (+0,14%), στις 47.951,85 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 313,03 μονάδων (+1,38%), στις 23.006,36 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 53,33 μονάδων (+0,79%), στις 6.774,76 μονάδες.