Τραμπ: Δεν χρειάζομαι την έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξω πλήγματα στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη πως δεν θεωρεί απαραίτητη την έγκριση του αμερικανικού Κογκρέσου για να διατάξει πλήγματα στη Βενεζουέλα, προσθέτοντας ότι τον ανησυχεί το ενδεχόμενο διαρροών πληροφοριών.

«Δεν θα με πείραζε να τους το πω. Δεν είμαι υποχρεωμένος», απάντησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν σκοπεύει να ζητήσει το πράσινο φως του Κογκρέσου για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα.

«Ελπίζω μόνο να μη διαρρεύσουν πληροφορίες. Ξέρετε, κάποιοι αποκαλύπτουν τέτοια πράγματα. Είναι πολιτικοί, διαρρέουν πράγματα σαν σουρωτήρια», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απειλήσει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες ότι ενδέχεται να διατάξει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών.

Από τον Σεπτέμβριο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν επιχειρήσεις κατά πλεούμενων που θεωρείται ότι εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Αντιδράσεις από δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους

Στο Κογκρέσο, πολιτικοί τόσο από το Δημοκρατικό Κόμμα όσο και από την προεδρική πλειοψηφία έχουν εκφράσει την άποψη ότι απαιτείται κοινοβουλευτική έγκριση για χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Ωστόσο, η Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, απέρριψε την Τετάρτη δύο προτάσεις που αποσκοπούσαν στη θέσπιση συγκεκριμένου νομικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις αυτές. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες στη Γερουσία δεν προχώρησαν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, ο Δημοκρατικός βουλευτής Γκρέγκορι Μιξ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος δεν έχει παρουσιάσει επαρκή νομική βάση για τη διεξαγωγή τέτοιων πληγμάτων, επισημαίνοντας ζητήματα που αφορούν το αμερικανικό και το διεθνές δίκαιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ από την πλευρά της υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητές του, στο πλαίσιο της «ένοπλης σύγκρουσης» κατά των καρτέλ των ναρκωτικών, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, ο πρόεδρος είναι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, ενώ η εξουσία κήρυξης πολέμου ανήκει στο Κογκρέσο.

Eπί δεκαετίες, αντί για επίσημη κήρυξη πολέμου, ο ένας πρόεδρος μετά τον άλλο προτιμά να βασιστεί σε απόφαση του κοινοβουλίου για να διατάσσει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, αρχής γενομένης στο Αφγανιστάν.

Αυτή η «εξουσιοδότηση για τη χρήση στρατιωτικής ισχύος (Authorization for Use of Military Force, AUMF στα αγγλικά), που εγκρίθηκε το 2011, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, παραμένει ακόμη σε ισχύ.