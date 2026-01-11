Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο καταζητούμενο από τις τουρκικές αρχές για ανθρωποκτονία

Ο συλληφθείς κατηγορείται για προμελετημένη και σκόπιμη δολοφονία, καθώς και για αγορά, μεταφορά ή κατοχή πυροβόλων όπλων και σφαιρών χωρίς την απαιτούμενη άδεια

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο καταζητούμενο από τις τουρκικές αρχές για ανθρωποκτονία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (10/01) στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε Εντολή Προσωρινής Σύλληψης της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Η εντολή είχε εκδοθεί κατόπιν αιτήματος των τουρκικών αρχών, καθώς ο 35χρονος διώκεται με ένταλμα σύλληψης του 1ου Ανώτατου Δικαστηρίου Εγκλημάτων του Σιλιβρί στην Τουρκία.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για προμελετημένη και σκόπιμη δολοφονία, καθώς και για αγορά, μεταφορά ή κατοχή πυροβόλων όπλων και σφαιρών χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Οι πράξεις αυτές συνιστούν αξιόποινα αδικήματα τόσο κατά την τουρκική όσο και κατά την ελληνική ποινική νομοθεσία.

Ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με το αίτημα των ξένων αρχών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:33ΕΘΝΙΚΑ

Οι άγνωστες μάχες ΕΔΕΣ - Γερμανών στην Ήπειρο το 1944 και το έγκλημα των Ναζί που είχε προηγηθεί στην Καννέτα Ιωαννίνων

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο καταζητούμενο από τις τουρκικές αρχές για ανθρωποκτονία

10:18ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Διπλό» των Σπερς στη Βοστώνη - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος κυριεύει την αρχαιολογική κοινότητα της Κίνας: Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200 ετών - Βίντεο

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Instagram: Διαρροή δεδομένων 17,5 εκατ. λογαριασμών και απάτες με ψεύτικα email

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο - Ενισχύουμε την οικονομία με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, χωρίς να παίζουμε με τα δημόσια οικονομικά

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας με χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Ματσάδο θέλει να παραχωρήσει το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ, αλλά το Ινστιτούτο των βραβείων δεν το επιτρέπει

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Κασσαβέτειας ο 16χρονος από τις Σέρρες για την δολοφονία του 17χρονου

09:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Αέρας» και «Μαγεία» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:44ΑΠΟΨΕΙΣ

Κόμμα Καρυστιανού: Η δικαιοσύνη, η αδικία και η αλητεία

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στο Ιράν: Σε κατάσταση «συναγερμού» το Ισραήλ για την πιθανότητα επέμβασης Τραμπ στη χώρα

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Από το κόκκινο χαλί στα κρατητήρια ο σταρ Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό δικυκλιστή στην περιοχή Τραουνού

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο «μύθος» των σπάνιων γαιών και γιατί δεν είναι η «εύκολη λύση» για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ΗΠΑ

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: «Χάσμα» υποδομών με τη σύγχρονη πραγματικότητα προκαλεί πλημμύρες ακόμα και με «συνηθισμένες» βροχές, εξηγεί ειδικός

09:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα τη Δευτέρα με προσφορές έως 50% - Ανοιχτά καταστήματα δύο Κυριακές

08:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Μαζική στροφή των καταναλωτών προς τα συμβόλαια σταθερής τιμής

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στη μάχη της φοροδιαφυγής 6 νέα ψηφιακά εργαλεία - Έρχεται «σαφάρι» ελέγχων

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές από τον «τυφώνα» με ανέμους 150 χιλιομέτρων - Η στιγμή που το φαινόμενο κάνει «απόβαση» στην πόλη - Βίντεο, φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα «σκάει» η «πολική φωτοβολίδα» - Θα το στρώσει και δίπλα στο κύμα η πρόβλεψη Μαρουσάκη

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές από τον «τυφώνα» με ανέμους 150 χιλιομέτρων - Η στιγμή που το φαινόμενο κάνει «απόβαση» στην πόλη - Βίντεο, φωτογραφίες

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν φλέγεται: Ο στρατός ανέλαβε την καταστολή - Φόβοι για εκατόμβη νεκρών

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:55LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στην TV - Εκπομπές «φεύγουν», άλλες έρχονται και παίρνει φωτιά το τοπίο

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε αποθήκες επιχείρησης στο Κορωπί

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο - Ενισχύουμε την οικονομία με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, χωρίς να παίζουμε με τα δημόσια οικονομικά

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή δολοφονία στο Οχάιο: Ο πρώην σύζυγος εισέβαλε στο σπίτι και πυροβόλησε ζευγάρι μπροστά στα παιδιά

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο «μύθος» των σπάνιων γαιών και γιατί δεν είναι η «εύκολη λύση» για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ΗΠΑ

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Κασσαβέτειας ο 16χρονος από τις Σέρρες για την δολοφονία του 17χρονου

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος κυριεύει την αρχαιολογική κοινότητα της Κίνας: Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200 ετών - Βίντεο

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Από το κόκκινο χαλί στα κρατητήρια ο σταρ Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας

09:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα τη Δευτέρα με προσφορές έως 50% - Ανοιχτά καταστήματα δύο Κυριακές

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πυκνές χιονοπτώσεις στην Ήπειρο - «Ντύθηκαν» στα λευκά Πάπιγκο, Τσεπέλοβο και Μέτσοβο - Εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ