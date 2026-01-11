Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο καταζητούμενο από τις τουρκικές αρχές για ανθρωποκτονία

Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (10/01) στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε Εντολή Προσωρινής Σύλληψης της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Η εντολή είχε εκδοθεί κατόπιν αιτήματος των τουρκικών αρχών, καθώς ο 35χρονος διώκεται με ένταλμα σύλληψης του 1ου Ανώτατου Δικαστηρίου Εγκλημάτων του Σιλιβρί στην Τουρκία.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για προμελετημένη και σκόπιμη δολοφονία, καθώς και για αγορά, μεταφορά ή κατοχή πυροβόλων όπλων και σφαιρών χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Οι πράξεις αυτές συνιστούν αξιόποινα αδικήματα τόσο κατά την τουρκική όσο και κατά την ελληνική ποινική νομοθεσία.

Ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με το αίτημα των ξένων αρχών.

