Συναγερμός στο Instagram: Διαρροή δεδομένων 17,5 εκατ. λογαριασμών και απάτες με ψεύτικα email

Μια υπόθεση μεγάλης κλίμακας φαίνεται να ταράζει το Instagram, καθώς περίπου 17,5 εκατομμύρια λογαριασμοί φέρονται να έχουν εκτεθεί σε διαρροή προσωπικών δεδομένων. Τις τελευταίες ημέρες, χιλιάδες χρήστες αναφέρουν ότι λαμβάνουν μαζικά email για επαναφορά κωδικού πρόσβασης, χωρίς να έχουν οι ίδιοι υποβάλει σχετικό αίτημα.

