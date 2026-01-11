Συναγερμός στο Instagram: Διαρροή δεδομένων 17,5 εκατ. λογαριασμών και απάτες με ψεύτικα email
Εκατομμύρια χρήστες του Instagram δέχονται ύποπτα μηνύματα επαναφοράς κωδικού μετά από διαρροή προσωπικών στοιχείων.
Μια υπόθεση μεγάλης κλίμακας φαίνεται να ταράζει το Instagram, καθώς περίπου 17,5 εκατομμύρια λογαριασμοί φέρονται να έχουν εκτεθεί σε διαρροή προσωπικών δεδομένων. Τις τελευταίες ημέρες, χιλιάδες χρήστες αναφέρουν ότι λαμβάνουν μαζικά email για επαναφορά κωδικού πρόσβασης, χωρίς να έχουν οι ίδιοι υποβάλει σχετικό αίτημα.
