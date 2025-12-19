ΕΕ: Σκληρό «πόκερ» στη Σύνοδο Κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Μαραθώνιες και δύσκολες oι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες.

Μαραθώνιες και δύσκολες oι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες.
Σε μαραθώνιες διαβουλεύσεις βρίσκονται οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, καθώς προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία, με επίκεντρο τη χρήση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Διαφωνίες για τα ρωσικά assets και τις νομικές εγγυήσεις

Οι διαπραγματεύσεις στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ εξελίσσονται σε σκληρό πολιτικό και οικονομικό «πόκερ», καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να συμφωνήσουν σε μηχανισμό στήριξης της Ουκρανίας για τα έτη 2026-27. Σύμφωνα με το Reuters, στο τραπέζι βρίσκεται σχέδιο που προβλέπει τη χρήση περίπου 210 δισ. ευρώ από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση για τη χορήγηση μεγάλου δανείου προς το Κίεβο.

Κεντρικό αγκάθι στις συνομιλίες παραμένει η στάση του Βελγίου, όπου εδρεύει το μεγαλύτερο μέρος των δεσμευμένων κεφαλαίων μέσω του χρηματοπιστωτικού οργανισμού Euroclear. Η βελγική πλευρά ζητεί σαφείς νομικές και οικονομικές εγγυήσεις, εκφράζοντας ανησυχίες για ενδεχόμενες νομικές προσφυγές ή ρωσικά αντίποινα.

Σύμφωνα με το AP, οι ηγέτες της ΕΕ συνεχίζουν τις συνομιλίες μέχρι αργά το βράδυ, σε μια προσπάθεια να γεφυρώσουν τις διαφορές και να αποφύγουν το ενδεχόμενο χρηματοδοτικού κενού για την Ουκρανία τους επόμενους μήνες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι η καθυστέρηση στην έγκριση της βοήθειας θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για την οικονομία όσο και για την άμυνα της χώρας.

Διπλωματικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το Reuters, σημειώνουν ότι παρά τη σύγκλιση σε βασικές αρχές, παραμένουν ανοιχτά τεχνικά και πολιτικά ζητήματα, γεγονός που καθιστά αβέβαιο το αν θα υπάρξει τελική συμφωνία εντός της συνόδου. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων θεωρείται κρίσιμη δοκιμασία για την ενότητα και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

