Πηγές: «Το νέο κείμενο της ΕΕ περιλαμβάνει απεριόριστες εγγυήσεις για το Βέλγιο»

Επίσης, οι συζητήσεις στο περιθώριο για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας αποκάλυψαν ότι η Ουγγαρία τάσσεται περισσότερο υπέρ της επιλογής του κοινού χρέους παρά της χρήσης ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως βάση για το δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία.

«Το κοινό χρέος δεν είχε ποτέ αποκλειστεί εντελώς», αναφέρει μια πηγή. Μέχρι τώρα, η Βουδαπέστη είχε αποκλείσει κατηγορηματικά την επιλογή του κοινού χρέους, η οποία απαιτεί ομοφωνία. Η αντίθεσή της είχε ωθήσει τους ηγέτες να επικεντρωθούν περισσότερο στα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ, με γνώση των διαβουλεύσεων, δήλωσαν στο POLITICO ότι επικρατεί πλέον μεγαλύτερη αισιοδοξία πως το περίγραμμα μιας συμφωνίας μπορεί να διαμορφωθεί το βράδυ της Πέμπτης ή, το αργότερο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, διαψεύδοντας τα απαισιόδοξα σενάρια που κυριάρχησαν πριν από τη Σύνοδο.

