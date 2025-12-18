Πηγές: «Το νέο κείμενο της ΕΕ περιλαμβάνει απεριόριστες εγγυήσεις για το Βέλγιο»
Στο τραπέζι τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία
Τα 27 μέλη της ΕΕ επανήλθαν στο τραπέζι της συνόδου κορυφής ύστερα από ένα διάλειμμα για δείπνο εργασίας. Οι ηγέτες συζητούν το δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία με βάση μια αναθεωρημένη έκδοση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις γίνονται με βάση το νέο προσχέδιο της πρότασης να έχει ήδη διανεμηθεί σε έντυπη μορφή στις αντιπροσωπείες.
Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, το κείμενο περιέχει αναφορά στην «πλήρη (και απεριόριστη) αλληλεγγύη και τον επιμερισμό του κινδύνου», όπως ζήτησε το Βέλγιο. Η συζήτηση των ηγετών θα επικεντρωθεί στον απεριόριστο χαρακτήρα των εγγυήσεων, όπως υποδεικνύεται από τις παρενθέσεις.
Επίσης, οι συζητήσεις στο περιθώριο για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας αποκάλυψαν ότι η Ουγγαρία τάσσεται περισσότερο υπέρ της επιλογής του κοινού χρέους παρά της χρήσης ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως βάση για το δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία.
«Το κοινό χρέος δεν είχε ποτέ αποκλειστεί εντελώς», αναφέρει μια πηγή. Μέχρι τώρα, η Βουδαπέστη είχε αποκλείσει κατηγορηματικά την επιλογή του κοινού χρέους, η οποία απαιτεί ομοφωνία. Η αντίθεσή της είχε ωθήσει τους ηγέτες να επικεντρωθούν περισσότερο στα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.
Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ, με γνώση των διαβουλεύσεων, δήλωσαν στο POLITICO ότι επικρατεί πλέον μεγαλύτερη αισιοδοξία πως το περίγραμμα μιας συμφωνίας μπορεί να διαμορφωθεί το βράδυ της Πέμπτης ή, το αργότερο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, διαψεύδοντας τα απαισιόδοξα σενάρια που κυριάρχησαν πριν από τη Σύνοδο.
Το δείπνο εργασίας των ηγετών αποτελείτο από:
— ψωμί σίκαλης με καπνιστό ψάρι και οστρακοειδή
— χοιρινό φιλέτο με τραγανή πέτσα
— ρυζόγαλο με αμύγδαλα