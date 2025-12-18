Τραμπ: Οι συνομιλίες για την Ουκρανία «οδεύουν προς κάτι» πριν από τις επαφές ΗΠΑ - Ρωσίας

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαντά σε ερωτήσεις μετά την τελετή υπογραφής νομοσχεδίου με μέλη της Ολυμπιακής ομάδας χόκεϊ ανδρών των ΗΠΑ του 1980, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι πιστεύει πως οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «οδεύουν προς κάτι», ενόψει συνάντησης των Αμερικανών αξιωματούχων με Ρώσους το Σαββατοκύριακο,στο Μαϊάμι.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, εξέφρασε την ελπίδα η η Ουκρανία να κινηθεί γρήγορα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΕΕ εγκρίνει όλα τα συμπεράσματα εκτός από εκείνα για την Ουκρανία

Όλα τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκτός από το τμήμα για την Ουκρανία, έχουν υιοθετηθεί και θα δημοσιοποιηθούν σύντομα.

Πηγές της ΕΕ ανακοίνωσαν αυτό, προσθέτοντας ότι οι είκοσι επτά ηγέτες που συναντώνται στις Βρυξέλλες συζητούν αυτή τη στιγμή γεωοικονομικά ζητήματα, ένα φυσικό πλαίσιο για συζήτηση σχετικά με την οριστικοποίηση της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, η οποία δεν βρίσκεται επίσημα στην ημερήσια διάταξη, αλλά είναι το δεύτερο σημαντικό ζήτημα που αιωρείται στο τραπέζι, παράλληλα με τη λύση χρηματοδότησης για το Κίεβο.

Διαβάστε επίσης