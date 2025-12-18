Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο δήλωσε ότι στο λευκορωσικό έδαφος έχουν ήδη αναπτυχθεί ρωσικοί πύραυλοι Oreschnik, ικανοί να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. «Ο Oreschnik βρίσκεται από χθες στη Λευκορωσία. Και θα χρησιμοποιηθεί σε μάχη», είπε ο Λουκασένκο στην ετήσια ομιλία του ενώπιον της Λαϊκής Συνέλευσης στο Μινσκ.

Ο πύραυλος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024, χωρίς πυρηνική κεφαλή, εναντίον εργοστασίου αμυντικής βιομηχανίας στο Ντνίπρο, στο κέντρο της Ουκρανίας. Οι αδυναμίες του είναι, σύμφωνα με ειδικούς, εμφανείς: είναι εξαιρετικά ανακριβής, πολύ ακριβός και διατίθεται σε περιορισμένο αριθμό. Το πλήγμα στο εργοστάσιο φαίνεται πως είχε κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ανακοινώσει την έναρξη μαζικής παραγωγής πυραύλων Oreschnik που μπορούν να φέρουν πυρηνική κεφαλή.

Απέναντι στον Oreschnik, η Ευρώπη διαθέτει αξιόπιστες δυνατότητες άμυνας, όπως το σύστημα Aegis στην Πολωνία, αλλά και το ισραηλινό Arrow 3 που έχει αναπτυχθεί στη Γερμανία.

Ήδη από το 2023, η Ρωσία είχε αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία. Η πρώην σοβιετική δημοκρατία αποτελεί βασικό σύμμαχο της Μόσχας, η οποία χρησιμοποίησε λευκορωσικό έδαφος για να ξεκινήσει την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Αύγουστο, η Λευκορωσία είχε ανακοινώσει ότι θα εκπαιδεύσει τη χρήση πυραύλων Oreschnik στο πλαίσιο της άσκησης Zapad-2025 (Δύση-2025), που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο κοντά στα σύνορα με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Σε συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας την Τετάρτη, ο Πούτιν εξαπέλυσε προσβολές κατά Ευρωπαίων ηγετών, χαρακτηρίζοντάς τους «γουρουνάκια». Παρά τα πραγματικά δεδομένα, κατηγόρησε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι ευθύνεται για την έναρξη του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας.