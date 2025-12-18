Σφοδρές αντιδράσεις της Ουκρανίας για την επιστροφή της Ρωσίας σε αθλητικές διοργανώσεις

Οργή έχει προκαλέσει στην Ουκρανία η σταδιακή επιστροφή Ρώσων αθλητών σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, παρά τον πολυετή αποκλεισμό που είχε θεσπιστεί σε Ρωσικές ομάδες και αθλητές σε όλα τα αθλήματα. Η Ουκρανία μάλιστα, κατηγορεί εξέχοντες οργανισμούς για «συγκάλυψη εγκλημάτων πολέμου της Μόσχας».

Οι αντιδράσεις αυτές ήρθαν στον απόηχο της απόφασης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζούντο η οποία τις τελευταίες εβδομάδες καλωσόρισε πίσω στις διοργανώσεις χωρίς περιορισμούς Ρώσους αθλητές, ενώ η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή συνέστησε να επιτραπεί και πάλι στους νεαρούς Ρώσους αθλητές να συμμετέχουν σε διοργανώσεις στις οποίες θα μπορούν να εκπροσωπούν τη χώρα τους, όπως αναφέρει το Politico. Η ΕΕ καταδίκασε και τις δύο κινήσεις μετά το πολυετές καθεστώς αποκλεισμού των Ρώσων από κάθε είδους αθλητικές οργανώσεις λόγω του πολέμου του Κρεμλίνου κατά της Ουκρανίας.

Ο Ματβίι Μπίνι, υπουργός Αθλητισμού της Ουκρανίας, εξέφρασε την Πέμπτη την απογοήτευσή του για την επανένταξη της Ρωσίας, παρά τη συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την καταδίκη της ρωσικής επιθετικότητας μέσω του αθλητισμού», δήλωσε ο Μπίνι στο Politico από το γραφείο του στο Κίεβο. «Και τώρα, φυσικά, βλέπουμε αυτή την προσπάθεια να συγκαλυφθεί ο επιτιθέμενος στον αθλητικό χώρο. Ισχυρίζονται ότι ο αθλητισμός δεν πρέπει να συγχέεται με την πολιτική, αλλά αυτό είναι μια ψευδαίσθηση, επειδή η Ρωσία είναι η [κύρια] χώρα που χρησιμοποιεί τον αθλητισμό ως προπαγανδιστικό μέσο».

Παρά τη συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας, οι αθλητές της Ουκρανίας προπονούνται σκληρά για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Φεβρουαρίου, δήλωσε ο Μπίνι, ενώ αντιμετωπίζουν νυχτερινές πυραυλικές επιθέσεις που επηρεάζουν τον ύπνο τους και το ψυχολογικό βάρος του να έχουν μέλη της οικογένειάς τους που πολεμούν στο πεδίο της μάχης ή ζουν σε πόλεις της πρώτης γραμμής.

Αυτοί οι αθλητές, συνέχισε ο Μπίνι, ενσαρκώνουν την επιμονή που επέτρεψε στην Ουκρανία να αποκρούσει έναν από τους πιο εκφοβιστικούς στρατούς στον κόσμο.

«Δείχνουμε την ανθεκτικότητά μας, δείχνουμε τη θέλησή μας να νικήσουμε, έχουμε την ανεξαρτησία μας. Πολεμάμε με τη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο που προσπαθεί να μας επιτεθεί», είπε.

«Και η [ολυμπιακή] ομάδα μας είναι μέρος της επιτυχίας μας. Και μετά από τέσσερα χρόνια αυτού του άδικου πολέμου, η ευκαιρία να έχουμε την εθνική μας ομάδα, τη δική μας σημαία, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία», πρόσθεσε. «Είναι μια μεγάλη απόδειξη της θέλησής μας να νικήσουμε, της ανθεκτικότητάς μας».