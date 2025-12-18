Ζελένσκι: Τα τρία «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ - Πού «κολλάει» η συμφωνία για ειρήνη

Ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε και το «ζήτημα των χρημάτων», σημειώνοντας ότι η επίλυσή του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025.

AP
Ανοιχτά παραμένουν αρκετά κρίσιμα ζητήματα στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας σε ερώτηση του Politico για την πορεία των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Βερολίνο.

Διαφωνίες για το Ντονμπάς

Όπως ανέφερε, το Ντονμπάς εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής. «Το Ντονμπάς είναι το ζήτημα που δεν έχει λυθεί. Έχουμε διαφορετικές απόψεις», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι στις ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν ουσιαστικές διαφορές προσέγγισης. Δεύτερο ανοιχτό μέτωπο είναι το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η μονάδα δεν λειτουργεί και έχει υποστεί καταστροφές, κι όμως «πρέπει να λειτουργήσει, πρέπει να παράγει ενέργεια». Όπως τόνισε, πρόκειται για ουκρανική εγκατάσταση και «είναι δικαίωμά μας», προσθέτοντας ότι το θέμα παραμένει άλυτο στις συνομιλίες.

Χρηματοδότηση και εγγυήσεις ασφάλειας

Ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε και το «ζήτημα των χρημάτων», σημειώνοντας ότι η επίλυσή του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Πιστεύουμε ότι η Ρωσία θα κάνει τα πάντα για να το μπλοκάρει», είπε, προειδοποιώντας ότι χωρίς χρηματοδότηση θα επανέλθουν ερωτήματα γύρω από το Ντονμπάς. Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι επανέλαβε πως το τέλος του πολέμου συνδέεται άμεσα με ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, καθώς χωρίς αυτές, όπως είπε, θα υπάρξουν μόνο προσωρινές παύσεις και ο κίνδυνος νέας ρωσικής επίθεσης θα παραμείνει.

