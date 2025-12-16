Ο Ζελένσκι ζητά να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι (αριστερά) και ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σουφ παρευρίσκονται σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή τους στη Χάγη της Ολλανδίας, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των οικονομικών της αναγκών και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για να υποστηρίξει το Κίεβο είναι καίριας σημασίας.

Μιλώντας στην Χάγη κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπηρεσιακό Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ, ο Ζελέσνκι είπε ότι η χρήση των ρωσικών δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα βοηθήσουν το Κίεβο να αντισταθμίσει την μείωση της υποστήριξης εκ μέρους ορισμένων από τους εταίρους του. «Δεν βλέπω την πιθανότητα να σταθούμε ισχυροί χωρίς αυτή την υποστήριξη», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

