Οι Ευρωπαίοι εταίροι του Ζελένσκι προτείνουν «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία»

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας πρότειναν μια «πολυεθνική δύναμη» για να εξασφαλίσουν μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. «Τόσο οι ΗΠΑ όσο και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη συνεργασία για την παροχή στην Ουκρανία ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας και μέτρων υποστήριξης για την οικονομική ανασυγκρότηση στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου», αναφέρει κοινή δήλωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και την ΕΕ με την ευκαιρία συνάντησης με Αμερικανούς απεσταλμένους στο Βερολίνο.

Η δύναμη, υπό την ηγεσία της Ευρώπης και την υποστήριξη των ΗΠΑ, θα «βοηθήσει στην αναγέννηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Ουκρανίας και στη διασφάλιση ασφαλέστερων θαλασσών, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν ότι δεν είναι δυνατές εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας έως ότου τεθούν σε εφαρμογή εγγυήσεις ασφάλειας. Οι αποφάσεις σχετικά με πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας μπορούν να ληφθούν μόνο από τον λαό της Ουκρανίας και μόλις τεθούν σε εφαρμογή ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε ρητά τους Ευρωπαίους εταίρους, και ιδιαίτερα τη Γερμανία. «Η ευρωπαϊκή ενότητα πραγματικά φέρνει πίσω τη δικαιοσύνη», είπε. «Είμαι πεπεισμένος ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό μας».

Ein nachhaltiger Frieden in Europa geht nur mit einer souveränen Ukraine, die sich gegen russische Angriffe wehren kann. Wir bauen die Zusammenarbeit von deutschen und ukrainischen Unternehmen aus. Nur indem wir Stärke demonstrieren, können wir diesen sinnlosen Krieg beenden.

Μερτς: «Μια εκεχειρία μέχρι τα Χριστούγεννα; Εξαρτάται από τη ρωσική πλευρά»

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τις μάχες στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

«Ίσως η ρωσική ηγεσία να έχει απομείνει έστω και μια σταγόνα ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τουλάχιστον να αφήσει τον πληθυσμό ήσυχο για λίγες μέρες κατά την περίοδο των Χριστουγέννων», δήλωσε ο Μερτς απόψε στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Μερτς χαρακτήρισε τις ρωσικές επιθέσεις σε παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία και ενεργειακά αποθέματα ως «τρομοκρατία κατά του άμαχου πληθυσμού». Πρόσθεσε ότι ίσως μια εκεχειρία κατά την περίοδο των Χριστουγέννων «θα μπορούσε επίσης να είναι η αρχή λογικών και εποικοδομητικών συζητήσεων για το πώς να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία».

Όταν ρωτήθηκε αν αναμένει εκεχειρία μέχρι τα Χριστούγεννα, ο Γερμανός Καγκελάριος ήταν επιφυλακτικός. «Αυτό εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τη ρωσική πλευρά», είπε.

Κούσνερ προς Μερτς: «Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο»

«Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο», δήλωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, κατά την άφιξή του με τον συνάδελφό του Αμερικανό διαπραγματευτή Στιβ Γουίτκοφ στην Ομοσπονδιακή Καγκελαρία για τη σύνοδο κορυφής του Βερολίνου για την Ουκρανία. Τοποθετώντας το χέρι του στο στήθος του, ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Μερτς, ο οποίος υποδέχτηκε τους δύο Αμερικανούς διπλωμάτες στην είσοδο.

ΗΠΑ: «Ομάδες εργασίας έτοιμες να ταξιδέψουν στη Μόσχα και το Κίεβο αυτό το Σαββατοκύριακο»

Αμερικανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο, «πιθανώς στο Μαϊάμι», σε «ομάδες εργασίας» για να συζητήσουν στρατιωτικά και εδαφικά ζητήματα. Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης ανέφεραν αυτό σε τηλεφωνική επικοινωνία στην οποία συμμετείχε το LaPresse.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι το «90%» των ζητημάτων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν επιλυθεί, αλλά υπάρχουν «άλλα πράγματα που πρέπει να επιλυθούν» και «είμαστε έτοιμοι να πάμε στη Ρωσία ή την Ουκρανία εάν χρειαστεί».

