Οι Ευρωπαίοι εταίροι του Ζελένσκι προτείνουν «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία»

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στη σύνοδο κορυφής του Βερολίνου «εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι και συμφώνησαν να υποστηρίξουν οποιαδήποτε τελική απόφαση λάβει για συγκεκριμένα ουκρανικά ζητήματα»

Newsbomb

Οι Ευρωπαίοι εταίροι του Ζελένσκι προτείνουν «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία»
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας πρότειναν μια «πολυεθνική δύναμη» για να εξασφαλίσουν μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. «Τόσο οι ΗΠΑ όσο και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη συνεργασία για την παροχή στην Ουκρανία ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας και μέτρων υποστήριξης για την οικονομική ανασυγκρότηση στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου», αναφέρει κοινή δήλωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και την ΕΕ με την ευκαιρία συνάντησης με Αμερικανούς απεσταλμένους στο Βερολίνο.

Η δύναμη, υπό την ηγεσία της Ευρώπης και την υποστήριξη των ΗΠΑ, θα «βοηθήσει στην αναγέννηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Ουκρανίας και στη διασφάλιση ασφαλέστερων θαλασσών, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν ότι δεν είναι δυνατές εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας έως ότου τεθούν σε εφαρμογή εγγυήσεις ασφάλειας. Οι αποφάσεις σχετικά με πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας μπορούν να ληφθούν μόνο από τον λαό της Ουκρανίας και μόλις τεθούν σε εφαρμογή ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε ρητά τους Ευρωπαίους εταίρους, και ιδιαίτερα τη Γερμανία. «Η ευρωπαϊκή ενότητα πραγματικά φέρνει πίσω τη δικαιοσύνη», είπε. «Είμαι πεπεισμένος ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό μας».

Μερτς: «Μια εκεχειρία μέχρι τα Χριστούγεννα; Εξαρτάται από τη ρωσική πλευρά»

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τις μάχες στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

«Ίσως η ρωσική ηγεσία να έχει απομείνει έστω και μια σταγόνα ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τουλάχιστον να αφήσει τον πληθυσμό ήσυχο για λίγες μέρες κατά την περίοδο των Χριστουγέννων», δήλωσε ο Μερτς απόψε στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Μερτς χαρακτήρισε τις ρωσικές επιθέσεις σε παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία και ενεργειακά αποθέματα ως «τρομοκρατία κατά του άμαχου πληθυσμού». Πρόσθεσε ότι ίσως μια εκεχειρία κατά την περίοδο των Χριστουγέννων «θα μπορούσε επίσης να είναι η αρχή λογικών και εποικοδομητικών συζητήσεων για το πώς να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία».

Όταν ρωτήθηκε αν αναμένει εκεχειρία μέχρι τα Χριστούγεννα, ο Γερμανός Καγκελάριος ήταν επιφυλακτικός. «Αυτό εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τη ρωσική πλευρά», είπε.

Κούσνερ προς Μερτς: «Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο»

«Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο», δήλωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, κατά την άφιξή του με τον συνάδελφό του Αμερικανό διαπραγματευτή Στιβ Γουίτκοφ στην Ομοσπονδιακή Καγκελαρία για τη σύνοδο κορυφής του Βερολίνου για την Ουκρανία. Τοποθετώντας το χέρι του στο στήθος του, ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Μερτς, ο οποίος υποδέχτηκε τους δύο Αμερικανούς διπλωμάτες στην είσοδο.

ΗΠΑ: «Ομάδες εργασίας έτοιμες να ταξιδέψουν στη Μόσχα και το Κίεβο αυτό το Σαββατοκύριακο»

Αμερικανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο, «πιθανώς στο Μαϊάμι», σε «ομάδες εργασίας» για να συζητήσουν στρατιωτικά και εδαφικά ζητήματα. Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης ανέφεραν αυτό σε τηλεφωνική επικοινωνία στην οποία συμμετείχε το LaPresse.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι το «90%» των ζητημάτων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν επιλυθεί, αλλά υπάρχουν «άλλα πράγματα που πρέπει να επιλυθούν» και «είμαστε έτοιμοι να πάμε στη Ρωσία ή την Ουκρανία εάν χρειαστεί».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Καρυστιανού προανήγγειλε τη δημιουργία κόμματος - «Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Τασμανία: Θρίλερ με την εξαφάνιση 31χρονης σε πεζοπορία στην άγρια φύση - Εντοπίστηκε το κινητό της δύο χρόνια μετά

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - Η αντίδρασή τους στην πρόσκληση Τσιάρα για διαπραγματεύσεις

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσε στη Μαρτινίκα το πλοίο με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Αύριο στον εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 91 μεταναστών νότια της Κρήτης

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: 3χρονος εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνος στο δρόμο

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ευρωπαίοι εταίροι του Ζελένσκι προτείνουν «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία»

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Γαλλία: Δύο παιδιά, τριών και πέντε ετών, νεκρά από έκρηξη σε πολυκατοικία

21:06LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: Ένας σεισμός «γκρεμίζει» τα πάντα» - Έτσι πέφτει η αυλαία για το 2025

20:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μέτρα υπέρ των πολιτών για το επόμενο 1,5 έτος, όπως προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2026

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν στέλνει Κοζάκους στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας - Αναβιώνει τους τσάρους πολεμιστές

20:41WHAT THE FACT

Είναι ασφαλές να αθλούμαστε όταν είμαστε άρρωστοι;

20:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο «κόκκινο» η αντιπαράθεση στη Βουλή: Άγρια κόντρα Θεοδωρικάκου - Φάμελλου και τα «πυρά» Κωνσταντοπούλου

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Οι πρώτες αντιδράσεις στην πρόσκληση του Τσιάρα για διαπραγματεύσεις - Επιφυλακτικοί οι αγρότες - Μελετούν τις προτάσεις της κυβέρνησης

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για την αγρότισσα με τα οργισμένα βίντεο στο TikTok

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Επικίνδυνη ισορροπία για Ζελένσκι: Το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν επιλυθεί

20:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, ήταν δύσκολο να παίζουμε χωρίς ψηλούς»

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Υπουργείο Άμυνας: «Καταρρίψαμε drone στη Μάυρη Θάλασσα»

20:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Δεν νιώθει άνετα, λόγω Λουτσέσκου» - Ξέσπασμα του ατζέντη του Τσάλοφ

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας σε ΚΟ ΕΛΚ: Η εκλογή Πιερρακάκη νίκη σε τρία επίπεδα: της Ελλάδας, της Ευρώπης, του ΕΛΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσε στη Μαρτινίκα το πλοίο με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Αύριο στον εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι απεργούν αύριο 16 Δεκεμβρίου και τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Οι πρώτες αντιδράσεις στην πρόσκληση του Τσιάρα για διαπραγματεύσεις - Επιφυλακτικοί οι αγρότες - Μελετούν τις προτάσεις της κυβέρνησης

20:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο «κόκκινο» η αντιπαράθεση στη Βουλή: Άγρια κόντρα Θεοδωρικάκου - Φάμελλου και τα «πυρά» Κωνσταντοπούλου

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οργή στο X για τη μουσουλμάνα ρεπόρτερ στο μακελειό της παραλίας Μπόνταϊ

20:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μέτρα υπέρ των πολιτών για το επόμενο 1,5 έτος, όπως προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2026

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ηρωικοί επιβάτες λεωφορείου έσωσαν 17χρονη από απόπειρα απαγωγής

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Μελομακάρονα: Το καλύτερο… μπισκότο στον κόσμο, σύμφωνα με το Taste Atlas

16:22LIFESTYLE

Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ευρωπαίοι εταίροι του Ζελένσκι προτείνουν «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία»

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Ξεκάθαρα πρώτη η ΝΔ με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ - Τι απαντούν για τον Αλέξη Τσίπρα

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Το «κλειδί» που οδήγησε στον εντοπισμό των οστών της 73χρονης Γαλλίδας - Συνεχίζονται οι έρευνες για την 64χρονη

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα – Η πρόγνωση Κολυδά

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Ακίλα Σάλεχ: Δεν θα αποδεχθώ το τουρκολιβυκό μνημόνιο - «Ό,τι χτίζεται πάνω στο ψέμα παραμένει ψέμα»

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Κάμερα από drone κατέγραψε τη στιγμή του μακελειού - Βίντεο

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δύο μήνες σχεδίαζαν τη δολοφονία - Το κίνητρο των ηθικών αυτουργών και το συμβόλαιο θανάτου

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ