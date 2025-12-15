Ουκρανία: Τηλεφωνική παρέμβαση Τραμπ στο δείπνο των ηγετών με τον Ζελένσκι στο Βερολίνο

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τις διήμερες συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά, ενημέρωσαν ότι Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές που προβλέπονται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που συζητείται στο Βερολίνο, ενώ παράλληλα διεμύνησαν ότι οι εγγυήσεις αυτές δεν θα είναι για πάντα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι θα δεχτούν τις εγγυήσεις στην τελική συμφωνία», είπαν.

Ένας αξιωματούχος είπε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποτρέψει μια επέκταση της Ρωσίας δυτικότερα.

Στο αποψινό δείπνο των ηγετών στο Βερολίνο με τον Ζελένσκι θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ θα συμμετάσχει τηλεφωνικά, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει επιλυθεί. Για το εδαφικό ζήτημα, τονίστηκε, ότι η οριστική απόφαση εναπόκειται στο Κίεβο και ότι ο Ζελένσκι ήταν αναγκαίο να συζητήσει το θέμα με την ομάδα του.

Φαίνεται επίσης ότι υπάρχει ένα «χάσμα» μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σε ό,τι αφορά τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

