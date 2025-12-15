Ουκρανία: «Πραγματική πρόοδος» στο ειρηνευτικό σχέδιο, μετά τις συνομιλίες με ΗΠΑ στο Βερολίνο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γερμανός πρόεδρος στο Βερολίνο της Γερμανίας, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία χαιρέτισε τα βήματα που σημειώθηκαν στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «πραγματική πρόοδο» μετά τη συνάντηση με τους Αμερικανούς αξιωματούχους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας χαρακτήρισε τις συνομιλίες με την αμερικανική ομάδα στο Βερολίνο ως εποικοδομητικές και παραγωγικές.

Ο Ρούστεμ Ούμεροφ πρόσθεσε ότι έχει επιτευχθεί «πραγματική πρόοδος» και ελπίζει να καταλήξουν σε συμφωνία «που θα μας φέρει πιο κοντά στην ειρήνη μέχρι το τέλος της ημέρας».

«Η αμερικανική ομάδα με επικεφαλής τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εργάζεται εξαιρετικά εποικοδομητικά για να βοηθήσει την Ουκρανία να βρει έναν τρόπο για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X.

Over the past two days, Ukrainian-US negotiations have been constructive and productive, with real progress achieved. We hope we will reach an agreement that will bring us closer to peace by the end of the day.

— Rustem Umerov

«Η ουκρανική ομάδα είναι εξαιρετικά ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουν».

Η ανάρτηση του Ούμεροφ έρχεται μετά την υποβολή από το Κίεβο μιας επικαιροποιημένης ειρηνευτικής πρότασης στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα, η οποία αποτελείται από 20 σημεία αντί για το αρχικό σχέδιο 28 σημείων που είχε προτείνει η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ.

Το πρόβλημα των εδαφών παραμένει

Ωστόσο, ενώ ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «πραγματική πρόοδος», ένας αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι οι Ουκρανοί ενημέρωσαν την αμερικανική πλευρά ότι θα χρειαστούν περισσότερες διαπραγματεύσεις.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι τα ζητήματα σχετικά με το έδαφος παραμένουν ακόμη ανεπίλυτα, με την αμερικανική ομάδα να τα θεωρεί κεντρικό ζήτημα για το Κρεμλίνο.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι αμερικανοί διαπραγματευτές επέμειναν ότι η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την περιοχή του Ντονέτσκ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ανώτατος στρατηγός της Ρωσίας δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προωθούνταν σε όλο το μέτωπο στην Ουκρανία και είχαν αναπτύξει επιπλέον εφεδρείες στις πόλεις του Ντονέτσκ.

*Με πληροφορίες από Sky News

