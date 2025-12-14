Ουκρανία - ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Βερολίνο - Συνεχίζονται τη Δευτέρα

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ στο Βερολίνο ολοκληρώθηκαν και θα ξαναρχίσουν τη Δευτέρα

Ουκρανία - ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Βερολίνο - Συνεχίζονται τη Δευτέρα
Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων για προτάσεις που αφορούν τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή, ύστερα από περισσότερες από πέντε ώρες, και αναμένεται να συνεχιστούν τη Δευτέρα, όπως δήλωσε σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

«Διήρκεσαν πάνω από πέντε ώρες και ολοκληρώθηκαν για σήμερα με συμφωνία να επαναληφθούν αύριο το πρωί», ανέφερε ο σύμβουλος Ντμίτρο Λίτβιν σε δημοσιογράφους μέσω συνομιλίας στο WhatsApp.

Ο Λίτβιν πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα τοποθετηθεί για τις συνομιλίες τη Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωσή τους. Όπως είπε, οι αξιωματούχοι εξετάζουν τα σχέδια των σχετικών εγγράφων.

Είναι πλέον πραγματικά εφικτή η ειρήνη στην Ουκρανία;

Το Βερολίνο είναι η «πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής διπλωματίας» για λίγες μέρες, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολέξιι Μακεΐεφ, πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία. Πράγματι, υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία βρίσκονται στη γερμανική πρωτεύουσα.

Το απόγευμα της Κυριακής, η ουκρανική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η αμερικανική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Απεσταλμένου Στιβ Βίτκοφ και του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν στην Καγκελαρία.

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι θα γίνει δεκτός από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για οικονομικές συνομιλίες μεταξύ Γερμανίας και Ουκρανίας και μια «ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων».

Αρκετοί Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται να τον συνοδεύσουν, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Αυτό σηματοδοτεί το επόμενο ορόσημο στον διεθνή αγώνα για μια ειρηνική λύση στην Ουκρανία, και την πρώτη σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία στο Βερολίνο από τότε που οι ΗΠΑ παρουσίασαν έναν κατάλογο 28 σημείων με αιτήματα, αυξάνοντας έτσι μαζικά την πίεση στην Ουκρανία.

Μετά από πολυάριθμες συναντήσεις χωρίς απτά αποτελέσματα, είναι πλέον η ειρήνη στην Ουκρανία πραγματικά εφικτή;

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δείχνει προθυμία για συμβιβασμό

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, από την πλευρά του, προσπαθεί να φανεί πρόθυμος για συμβιβασμούς τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες, κατά τις οποίες το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί. Πολλοί Ουκρανοί έχουν κουραστεί από τον πόλεμο και ο Ζελένσκι δέχεται επίσης εγχώριες πιέσεις μετά από ένα σκάνδαλο διαφθοράς στον στενό του κύκλο.

Για παράδειγμα, μετά από μια λεκτική επίθεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Ζελένσκι πρότεινε τη διεξαγωγή άμεσων εκλογών στην Ουκρανία.

Λίγο πριν από τις συνομιλίες στο Βερολίνο, ο Ζελένσκι εγκατέλειψε στη συνέχεια τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας με άλλα μέσα για την προστασία της χώρας του από μια άλλη ρωσική επίθεση.

Ορισμένοι παρατηρητές πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δύσκολα θα είχε στείλει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ στο Βερολίνο αν οι ΗΠΑ δεν έβλεπαν ευκαιρίες για αποφασιστική δράση.

Μέχρι στιγμής, παραμένει ασαφές τι ακριβώς βρίσκεται στο τραπέζι. Ωστόσο, γίνεται φανερό ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική διαφωνία, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα των πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων. Η Μόσχα απαιτεί από το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του ακόμη και από αμφισβητούμενες περιοχές στο Ντονμπάς που η Ρωσία μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να καταλάβει. Αυτό είναι απαράδεκτο για τους Ουκρανούς: Ο Ζελένσκι τόνισε πριν από την άφιξή του ότι ήθελε να πείσει τους Αμερικανούς διαπραγματευτές να παγώσουν την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία.

Ένα πράγμα είναι εντυπωσιακό σχετικά με τη διοργάνωση των συνομιλιών στο Βερολίνο: κανείς από τη ρωσική πλευρά δεν είναι παρών. Ενώ η ρωσική πλευρά επαίνεσε τις ΗΠΑ για την εκ των προτέρων κατανόηση της θέσης τους - και μπορεί να υποτεθεί ότι οι Αμερικανοί θα διατηρήσουν και σε αυτές τις συνομιλίες τη σαφώς φιλική προς τη Μόσχα στάση τους - το γεγονός ότι το Κρεμλίνο έχει ήδη ανακοινώσει πριν από τις συνομιλίες του Βερολίνου ότι αναμένει «σχεδόν τίποτα καλό» υποδεικνύει το κρίσιμο σημείο: ότι προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία θα μπορούσε να έχει πραγματικό ενδιαφέρον για μια ειρηνευτική συμφωνία.

