Οι επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα και εμπορικά πλοία έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες:

La Repubblica - Ουκρανία: Ο πόλεμος των πετρελαιοφόρων στη Μαύρη Θάλασσα τρομάζει την Άγκυρα
Καθώς συνεχίζονται οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, η πολεμική ένταση μεταφέρεται στη θάλασσα, φτάνοντας μέχρι τον Βόσπορο και την Κασπία Θάλασσα. Η Άγκυρα εκφράζει έντονη ανησυχία.

Οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και εμπορικά πλοία πολλαπλασιάζονται καθημερινά: οι Ουκρανοί έχουν πραγματοποιήσει τρεις επιδρομές, ενώ η Μόσχα αντέδρασε πλήττοντας με drone ένα τουρκικό πλοίο αγκυροβολημένο στην Οδησσό, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, και προκαλώντας ζημιές σε άλλα δύο πλοία σε διαφορετικό λιμάνι.

Ο Ερντογάν προειδοποιεί: «Η Μαύρη Θάλασσα κινδυνεύει να γίνει πεδίο εκκαθαρίσεων, κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί. Οι πρώτοι που θα πληρώσουν τις συνέπειες θα είναι Ρώσοι και Ουκρανοί. Χρειαζόμαστε μια λύση που να εξασφαλίζει την ασφάλεια της περιοχής».

Τρία δεξαμενόπλοια που διακινούσαν ρωσικό πετρέλαιο, παραβιάζοντας το εμπάργκο, χτυπήθηκαν μετά τη διέλευσή τους από τον Βόσπορο.

Οι πιο εντυπωσιακές επιδρομές έγιναν στην Κασπία Θάλασσα, πλούσια σε ενεργειακούς πόρους και κρίσιμη για το εμπόριο Ρωσίας-Ιράν. Την Παρασκευή, ουκρανικά drones χτύπησαν τις πετρελαϊκές πλατφόρμες Filanovsky και Korchagin, που αντλούν 160.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως: πρώτη επίθεση έγινε σε εγκαταστάσεις 1.500 χλμ. μακριά από τα σύνορα. Την επόμενη μέρα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν δύο εμπορικά πλοία (Kompozitor Rakhmaninov και Askar-Sarydzha) που χρησιμοποιούνται για μεταφορά εξαρτημάτων ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και έχουν ήδη ενταχθεί στις κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Όλες οι επιχειρήσεις συντονίστηκαν από την ουκρανική μυστική υπηρεσία SBU, σε συνεργασία με τη μυστηριώδη αντιστασιακή ομάδα «Black Spark» που δρα εντός Ρωσίας, πυρπολώντας υποδομές και δημοσιεύοντας βίντεο με μήνυμα: «Το καθεστώς δεν θα έχει ποτέ αρκετούς άντρες για να φυλάξει όλα τα ευαίσθητα σημεία».

Οι επιθέσεις σε διυλιστήρια, τερματικά και δεξαμενόπλοια πλήττουν σοβαρά την οικονομία της Μόσχας: από πέρσι το καλοκαίρι έχουν χτυπηθεί πάνω από 80 εγκαταστάσεις, με συχνές επαναλαμβανόμενες επιδρομές. Σύμφωνα με το αμερικανικό The Atlantic, η διοίκηση Τραμπ φέρεται να έδωσε το «πράσινο φως» και πιθανώς να προμήθευσε κρίσιμες πληροφορίες.

Από τα τέλη Αυγούστου, η Μόσχα απαντά με καταστροφή του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και ξαφνικά blackout. Το Σάββατο ένα εκατομμύριο κάτοικοι του Κιέβου έμειναν χωρίς φως. Ο Πούτιν δεσμεύτηκε για αντίποινα στις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, με drones να καταστρέφουν εμπορικά πλοία τουρκικών συμφερόντων.

