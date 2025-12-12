Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο λιμάνι της Οδησσού - Βίντεο

Η Ρωσία επιτέθηκε με drones και πυραύλους σε δύο ουκρανικά λιμάνια στην νότια επαρχία της Οδησσού, προκαλώντας ζημιές σε ένα μη στρατιωτικό πλοίο υπό τουρκική σημαία και τραυματίζοντας τουλάχιστον ένα άτομο, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας.

«Η επίθεση είχε στόχο την μη στρατιωτική εφοδιαστική ασυλίδα και την εμπορική ναυτιλία. Η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά σε λιμενικές υποδομές που παρέχουν μεταφορά τροφίμων και φορτίων για τις παγκόσμιες αγορές», δήλωσε ο Ολέκσι Κουλέμπα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

▪️Türk gemisinin vurulma anı.

İnanılmaz bir görüntü…



▪️Kargo gemisi CENK-T, Rus füzesiyle vuruldu.



▪️Sakarya-Karasu'dan Romanya'ya, oradan Ukrayna'nın Odesa Limanı'na giden Panama bayraklı yolcu ve konteyner gemisi CENK-T, Rus İskender füzesinin hedefi oldu.



▪️Türk CENK… pic.twitter.com/qKNgfb2EoS — Zafer Şahin (@zafersahin06) December 12, 2025

Λίγο νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως ρωσικός βομβαρδισμός προκάλεσε ζημιές σήμερα σε ένα μη στρατιωτικό πλοίο στο λιμάνι Τσερνομόρσκ της Ουκρανίας.

Today, the Russian army carried out a missile strike on our Odesa region, and last night there was also a Russian attack on Odesa’s energy infrastructure. At one point we talked about the situation in this city and the people of Odesa with President Trump.



Today’s Russian… pic.twitter.com/gIgXUlc4AJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025

Η απάντηση της Τουρκίας

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ζητά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επίσης ζητά να σταματήσουν οι επιθέσεις που απειλούν τη ναυσιπλοΐα, τις ενεργειακές υποδομές και τα λιμάνια των δύο χωρών ώστε «να αποφευχθεί η κλιμάκωση» στην περιοχή. «Επιμένουμε για μία ακόμη φορά ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αμέσως κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και επαναλαμβάνουμε την ανάγκη μιας συμφωνίας που θα έχει ως στόχο να προληφθεί κάθε κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα, κυρίως με την εγγύηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και διακόπτοντας τις επιθέσεις σε ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Cenk Denizcilik, η διαχειρίστρια εταιρεία του φορτηγού πλοίου M/V CENK T, το οποίο μετέφερε τρόφιμα, ανέφερε ότι δέχτηκε αεροπορική επίθεση λίγο πριν δέσει στο λιμάνι, γύρω στις 16.00, τοπική ώρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στην πλώρη του.