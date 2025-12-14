Γερμανία: Η συνάντηση Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ο Μερτς κάθισε δίπλα στον Ουκρανό πρόεδρο
Ο Μερζ κάθισε δίπλα και από την πλευρά του Ζελένσκι, δείχνοντας ξεκάθαρα τη θέση του στις διαπραγματεύσεις
Η συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολντιμίρ Ζελένσκι και των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ξεκίνησε στο Βερολίνο. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ήταν επίσης παρών στη συνάντηση, όπως αποδεικνύεται από φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Ουκρανός ηγέτης στο Telegram.
Ο Γερμανός καγκελάριος κάθισε δίπλα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη μέση της αντιπροσωπείας. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα με ποιανού το μέρος βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.
Ο Μερτς καλωσόρισε τους Ουκρανούς και Αμερικανούς αντιπροσώπους στην Καγκελαρία, αλλά σύμφωνα με το DPA αποσύρθηκε από τις διαπραγματεύσεις μετά τον αρχικό χαιρετισμό.
Ο Σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας του Καγκελαρίου, Γκίντερ Σάουτερ, παρέμεινε στην αίθουσα ως ένα είδος συντονιστή.
Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία διαπραγματεύονται στην καγκελαρία για μια κατάπαυση του πυρός στη χώρα που υποστηρίζεται από τη Ρωσία. Ειδικότερα, συζητήσουν τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.
Η αντιπροσωπεία του Ζελένσκι περιλαμβάνει τον πρώην υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμιέροφ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αντρίι Κνάτοφ.
Ο Ουμιέροφ είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ζελένσκι και γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας. Οι συνομιλίες στην Καγκελαρία αναμενόταν να συνεχιστούν αργά το βράδυ.