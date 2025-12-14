Γερμανία: Η συνάντηση Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ο Μερτς κάθισε δίπλα στον Ουκρανό πρόεδρο

Η συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολντιμίρ Ζελένσκι και των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ξεκίνησε στο Βερολίνο. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ήταν επίσης παρών στη συνάντηση, όπως αποδεικνύεται από φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Ουκρανός ηγέτης στο Telegram.

Ο Γερμανός καγκελάριος κάθισε δίπλα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη μέση της αντιπροσωπείας. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα με ποιανού το μέρος βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

The meeting between Ukrainian President Zelenskyy and the US delegation in Berlin, Germany, has started.



What is great to see is that German Chancellor Merz is sitting right in the middle of the Ukrainian delegation, making absolutely clear where he stands in this matter. pic.twitter.com/r1wj1vtt9l — (((Tendar))) (@Tendar) December 14, 2025

Ο Μερτς καλωσόρισε τους Ουκρανούς και Αμερικανούς αντιπροσώπους στην Καγκελαρία, αλλά σύμφωνα με το DPA αποσύρθηκε από τις διαπραγματεύσεις μετά τον αρχικό χαιρετισμό.

Ο Σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας του Καγκελαρίου, Γκίντερ Σάουτερ, παρέμεινε στην αίθουσα ως ένα είδος συντονιστή.

Empfang der ukrainischen und der amerikanischen Delegation im Kanzleramt.



Wir wollen einen dauerhaften Frieden in der Ukraine. Es liegen schwierige Fragen vor uns, aber wir sind entschlossen, voranzukommen.



Ukrainische Interessen sind auch europäische Interessen. pic.twitter.com/OrCVAkRQw4 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 14, 2025

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία διαπραγματεύονται στην καγκελαρία για μια κατάπαυση του πυρός στη χώρα που υποστηρίζεται από τη Ρωσία. Ειδικότερα, συζητήσουν τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Η αντιπροσωπεία του Ζελένσκι περιλαμβάνει τον πρώην υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμιέροφ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αντρίι Κνάτοφ.

Ο Ουμιέροφ είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ζελένσκι και γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας. Οι συνομιλίες στην Καγκελαρία αναμενόταν να συνεχιστούν αργά το βράδυ.

